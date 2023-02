Gast beleidigt und bedroht Kellnerin mit Pistole zur Tierabwehr

Am Dienstagabend hat ein Gast eines Restaurants in Dresden-Laubegast eine Kellnerin rassistisch beleidigt und mit einer Pistole zur Tierabwehr bedroht. Nun ermittelt der Staatsschutz gegen den 52-Jährigen.

Alarmierte Polizisten griffen den 52-Jährigen mit der Tierabwehrpistole in der Nähe auf (Symbolbild).

Dresden. Am Dienstagabend hat ein Mann eine Kellnerin rassistisch beleidigt und mit einer Pistole zur Tierabwehr bedroht. Polizisten stellten den 52-Jährigen kurz darauf und ermitteln nun gegen ihn.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Mann saß gegen 20 Uhr in einem Restaurant im Stadtteil Laubegast und hörte laut Musik über sein Handy. Eine Kellnerin sprach den Gast deswegen an, dieser zog daraufhin eine Pistole zur Tierabwehr und bedrohte sie. Außerdem beleidigte er die Frau aus Vietnam rassistisch, so der Ermittlungsstand der Polizei.

Staatsschutz hat Ermittlungen aufgenommen

Alarmierte Beamte griffen den 52-Jährigen in der Nähe auf und stellten das Tierabwehrgerät sicher. Die Polizisten stellten einen Alkoholpegel von 1,8 Promille bei ihm fest. Nun ermittelt der Staatsschutz der Polizei wegen Bedrohung und Beleidigung.