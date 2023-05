Dresden lädt zum Rundgang ins neue Verwaltungsgebäude ein

Dresden. Die Bauarbeiten am neuen Verwaltungsgebäude am Ferdinandplatz laufen auf Hochtouren. Seit Februar wird fleißig gewerkelt und nun will die Stadtverwaltung auch der Öffentlichkeit zeigen, wie die Arbeiten voranschreiten. Dazu sind alle Interessierten am 13. Mai ab 12 Uhr auf die Baustelle eingeladen. Bis 16 Uhr startet jede halbe Stunde eine Führung durch den Rohbau. Treffpunkt ist der Pavillon am Eingang der Baustelle an der Waisenhausstraße, eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig.

Tiefe Einblicke dank virtueller Realität

Wer genauer wissen will, wie die Beschäftigten hier später mal arbeiten, kann sich mittels einer Virtual-Reality-Brille eine genauere Vorstellung machen. Für die virtuelle Erfahrung haben Studenten der Fachhochschule Dresden (FHD) digitale Gebäudeinformationen so aufbereitet, dass sich die Nutzer frei in einem Stockwerk bewegen können.