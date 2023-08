﻿Dresdner Richter ordnet Vorführung an: Ladendiebin drückt sich jahrelang vor Prozess

Dresden. Seit sechs Jahren hechelt das Dresdner Amtsgericht Angela S. hinterher. Sie wurde 2017 wegen mehrerer Ladendiebstähle angeklagt, kam aber nie zu einer Verhandlung, hatte ständig neue Ausreden, erfand Personen, die sie entschuldigten und begründete alles mit ihren gesundheitlichen Problemen. Die 60-Jährige ist nicht topfit, aber durchaus verhandlungsfähig, wie ein Gutachter erklärte.

Zum neu angesetzten Termin erschien Angela S. wieder nicht. Man hätte sie am Morgen in eine Klinik gebracht, wurde dem Gericht mitgeteilt. So schlimm kann es nicht gewesen sein, sie wurde ganz schnell wieder nach Hause geschickt. Ein kurzer Aufenthalt, denn dann klingelte die Polizei – der Richter hatte eine Vorführung angeordnet. „Sie zeigt seit Jahren kein Interesse an einer Verhandlung, wir haben es immer wieder versucht, das ist jetzt vorbei, ich will sie im Verhandlungssaal haben.“

Mit dem Rollator auf Diebestour

Im Rollstuhl fuhr dann die Angeklagte vor, sie sei schwach und könne nicht laufen. Offenbar geht das doch, den Weg zum Geldautomaten schafft sie ohne Rollstuhl und Rollator, wie sich im Prozess herausstellte. Zu den Vorwürfen schwieg sie.

2016 war sie mit ihrem Rollator durch Dresdner Geschäfte gezogen, hatte eingepackt, was sie so brauchte und ihr gefiel, von Lebensmitteln über Haarfarbe bis zu Kleidung – nie das Billigste, nur vom Feinsten. Es musste schon die Winterjacke mit Kaschmiranteil für 200 Euro sein. Wurde sie erwischt, leugnete sie, erfand Ausreden und konnte auch unwirsch werden. Einmal verletzte sie sogar eine Verkäuferin. Sie war ganz schön dreist.

Keine Einzelfälle, sie ist erheblich vorbestraft, hat schon im Gefängnis gesessen. Dort muss sie wohl wieder hin – sie wurde zu sieben Monaten ohne Bewährung verurteilt. Ob sie das akzeptiert ist fraglich, aber es könnte noch mehr werden. Am Landgericht gibt es wegen ähnlicher Fälle noch eine offene Berufungsverhandlung.

