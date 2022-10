Ladendiebe beschäftigen die Polizei

Mit einem voll gefüllten Einkaufskorb wollte ein Ladendieb einen Supermarkt an der Prager Straße verlassen. In einem anderen Fall wurden die Langfinger aggressiv und bedrohten das Personal mit einem Messer.

Dresden. Gleich mehrere Ladendiebe haben am Freitag die Polizei beschäftigt. Wie die Beamten mitteilen, verließ zunächst am Nachmittag ein Tscheche einen Supermarkt an der Prager Straße mit einem gefüllten Einkaufswagen, ohne die Waren im Wert von mehreren hundert Euro zu bezahlen. Der 31-Jährige versteckte sich anschließend in einer Tiefgarage, wo er seine Beute deponierte und umpackte.

Dabei konnte er von Ladendetektiven gestellt und an Polizeibeamte übergeben werden. Bei der Durchsuchung der deponierten Taschen wurde auch Diebesgut eines benachbarten Bekleidungsgeschäftes aufgefunden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Am Abend entwendeten zwei Männer Waren im Wert von rund 150 Euro aus dem Regal eines Geschäftes an der Peschelstraße. Als sie vom Personal aufgehalten wurden, bedrohten sie die Mitarbeiter mit einem Messer. Ein Täter konnte entkommen, der zweite konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der 45-jährige Russe muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten.

Von DNN