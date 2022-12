Ein Ladendieb hat am Freitagmorgen versucht, Drogerieartikel im Wert von mehreren Hundert Euro zu stehlen. Zu seinem Pech sah ihn ein Polizist, der eigentlich gerade frei hatte.

Ein Polizist in Zivil hat einen Ladendieb gestellt. Seine uniformierten Kollegen verhafteten den Tatverdächtigen (Symbolbild).

Polizist schnappt Ladendieb an seinem freien Tag

Dresden. Nach einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt an der Österreicher Straße haben Polizisten am Freitagmorgen einen Tatverdächtigen gestellt.Ein Polizist, der eigentlich gerade frei hatte, hatte beobachtet, wie sich der 38-Jährige Drogerieartikel im Wert von etwa 600 Euro einsteckte und das Geschäft verlassen wollte, ohne zu bezahlen.

Als ihn der Beamte in Zivil verfolgte und aufforderte stehen zu bleiben, kam es zu einer Auseinandersetzung. Dabei wurden beide Männer leicht verletzt. Der 38-Jährige wurde festgenommen.

Von lg