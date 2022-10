﻿Kleines Auto – große Leidenschaft: Wie ein Kultflitzer quasi aus dem Nichts entstand

Der Classic Mini-Oldtimer begeistert Andreas Schubert seit Jahrzehnten. Wie er ein Auto quasi aus dem Nichts baute und was hinter dieser Leidenschaft steckt.

Dresden. Donnerstagabend im April. Ein Garagenkomplex bei Kreischa. Es ist kalt, nur die kleine elektrische Heizung neben einer Werkbank in der obersten Halle verhindert abfrierende Zehen. Kalte Hände sollte es hier nicht geben: Die Werkstatt von Andreas Schubert ist ein Ort zum Arbeiten und – obwohl es auf den ersten Blick nicht so wirken mag – auch ein Ort zum Entspannen.

Andreas schraubt an Autos. Nichts Außergewöhnliches, eine Kfz-Werkstatt gibt’s schließlich an jeder Ecke. In der Halle des Ingenieurs findet sich in der Regel allerdings nur eine bestimmte Art von Auto. Vier Modelle und Varianten des Classic Mini-Oldtimers machen den Weg vom Werkstatt-Eingang zum Coca-Cola-Kasten am Ende der Halle zum Hindernis-Parcours. An der Wand hängen Bilder im Stil der 1950er Jahre; darunter Werbeplakate für Coca-Cola und den Mini als „perfektes Auto für die moderne Frau“. Neben der Tür hängen, über einigen Werkzeugschubladen, Zeitungsartikel über das Kultauto und seine Fans.