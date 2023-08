Energieerzeugung

Das Pumpspeicherwerk Niederwartha, dass nicht zuletzt mit diesen Rohrleitungen das Landschaftsbild im Westen von Dresden prägt, soll am Montag, dem 14. August 2023, vom Netz gehen.

Am Montag soll das Pumpspeicherwerk in Dresden-Niederwartha vorläufig stillgelegt werden. Der Vattenfall-Konzern will die Energieerzeugung einstellen. Daran wächst die Kritik.

