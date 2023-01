﻿Kriminalpolizei ermittelt wegen Serie gesprengter Zigarettenautomaten

Dresden. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen einer Serie von gesprengten Zigarettenautomaten aufgenommen. Bereits 17 Vorfälle gab es seit November des vergangenen Jahres im Dresdner Stadtgebiet. Besonders häufig flogen Automaten in Leuben in die Luft, allein sechs Stück rund um die Zamenhofstraße. Auch in der Nacht zum Freitag versuchten Unbekannte, einen Automaten in Naußlitz mit Feuerwerkskörpern aufzusprengen.

Das Vorgehen ähnele sich dabei, wie die Auswertung der Spuren ergab. Die Täter zünden in Deutschland nicht zugelassene Pyrotechnik im Ausgabeschacht der Geräte, um an Bargeld und Zigaretten heranzukommen. Während der Wert des Diebesgutes meist zwischen 300 und 700 Euro liege, entstehe an den Automaten ein Schaden von bis zu 5000 Euro, so die Polizei. Sorgen machen den Beamten auch herumfliegende Splitter. Bei den Explosionen werden Teile der Automaten bis zu 20 Meter weit geschleudert.

Mehr Polizeistreifen gegen die „Tätergruppierungen“

Die Kriminalpolizei habe „Tätergruppierungen“ im Verdacht, wie sie mitteilte. So nahmen Beamte in der Silvesternacht drei Jugendliche zwischen 15 und 16 Jahren fest, die einen Automaten an der Haydnstraße sprengten. Gegen sie wird wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion ermittelt, außerdem prüfe man, ob sie auch andere Geräte geknackt haben.

Auch in der Nacht zum Freitag rückten Einsatzkräfte deswegen aus. Gegen 2 Uhr zündeten Unbekannte Feuerwerkskörper in einem Automaten an der Wiesbadener Straße in Naußlitz. Der Versuch scheiterte, die Täter kamen nicht an Bargeld und Zigaretten heran. Die Berufsfeuerwehr der Wache Löbtau öffnete schließlich den Automaten, sodass die Kriminalbeamten Spuren aufnehmen und die potentielle Beute sicherstellen konnten.

Die Polizei kündigte an, mehr Streifen auf die Straße zu schicken, insbesondere in Leuben. Auch Beamte in Zivil sollen zum Einsatz kommen, teilte die Polizeidirektion Dresden mit.

