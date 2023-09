﻿Kostenexplosion im Dresdner Schulbereich

Dresden. Im Schulbereich sind innerhalb des letzten Jahres erhebliche Mehrkosten aufgelaufen. Sie betreffen Ausgaben für den Schulbetrieb, Reinigungsleistungen und anderes. Vieles sei auf die Erhöhung des Mindestlohns zurückzuführen. Die Grünen kritisieren das Vorgehen der Kämmerei.

Erhebliche Mehrkosten prognostiziert

Die Stadtkämmerei hatte im Juni mit zusätzlichen Ausgaben gegenüber dem Haushaltsbeschluss von 81 Millionen Euro in diesem und 118 Millionen Euro im nächsten Jahr kalkuliert. Dem stehen in diesem Jahr leichte Verbesserungen der Steuereinnahmen und Beträge aus dem Jahresüberschuss von 2022 gegenüber. Insgesamt bleibt dann noch eine Summe von 57,8 Millionen Euro an Haushaltsrisiken und Mehrbedarfen für 2023 übrig.

Den drohenden Mehrausgaben im kommenden Jahr können bislang nur prognostizierte Steuermehreinnahmen von 25,7 Millionen Euro gegengerechnet werden. Damit bleiben für 2024 Haushaltsrisiken von 92,8 Millionen Euro im Minus stehen. Für den Bereich des Amtes für Schulen hatte die Kämmerei für 2023 einen Mehrbedarf von zehn Millionen Euro und für 2024 von 12 Millionen Euro angegeben.

Mindestlohn und Energiepreise schlagen zu Buche

Auf Anfrage der Gründen-Stadträtin Agnes Scharnetzky konkretisierte die Verwaltung jetzt die Angaben. Demnach seien in diesem Jahr rund 6,5 Millionen Euro bei den Reinigungskosten zusätzlich notwendig. Im kommenden Jahr steige der Mehrbedarf auf 9 Millionen Euro. Die Steigerung ergebe sich zum einen aus der Erhöhung des Mindestlohns, die im Juni 2022 bekannt gegeben worden sei und zum anderen seien bei Baubeschlüssen für Schulen die Folgekosten „nicht in ausreichender Höhe prognostiziert“ worden.

Mehrbedarf gibt es auch beim Schülerverkehr. Die Stadt führt dafür höhere Schülerzahlen, Mindestlohnerhöhungen und gestiegene Kraftstoffpreise ins Feld. In diesem Jahr sind damit nicht zuletzt aufgrund des Ukraine-Krieges und der Flüchtlingszuwanderung höhere Ausgaben von vier Millionen Euro notwendig. Im kommenden Jahr werde es mindestens genauso viel sein.

Hinweise auf Mehrbedarf schon im Jahr 2022

Weiteren Mehrbedarf gibt es bei Hausmeisterleistungen (353 000 Euro pro Jahr), bei den Schulbudgets für Bücher und Lernmaterialien (plus 834 000 Euro jährlich), für Mietverlängerungen und den Neuaufbau von Containern für Bauauslagerungen und Kapazitätserweiterungen (plus 920 000 Euro) von Schulen. Auch für die Erstausstattung von Schulen fallen aufgrund von Kostensteigerungen Mehrausgaben von 340000 Euro an. Mindestlohn, Zuwanderung und nicht absehbare Steigerungen bei Mieten und Pachten listet die Stadt zu den Hintergründen auf.

Die Kämmerei weist darauf hin, dass der Bildungsbereich bereits im September 2022 bei der Haushaltsaufstellung auf die drohende Erhöhung der Mehrbedarfe hingewiesen habe. Inzwischen habe sich das bestätigt.

Stadtrat soll über Deckung entscheiden

Kommende Woche soll eine Vorlage für den Stadtrat zur Deckung der Mehrkosten im Schulbereich in der Bürgermeisterrunde beim Oberbürgermeister beraten werden. Als Deckungsquelle soll der Gesamthaushalt herangezogen werden, kündigte Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) auf DNN-Anfrage an.

Die Baubeschlüsse seien zum Teil aus den Jahren 2019 und 2020, weswegen eine Hochrechnung für den Nutzungsbeginn 2023 „nur bedingt verlässlich möglich gewesen“ wäre.

In der Vorlage werde auch der Mehrbedarf im Schulbudget aufgenommen. Die Budgets der Schulen blieben vorerst aufgrund der Haushaltssperre bei 70 Prozent gesperrt. Es bestehe jedoch keine Sperre im Bereich der Lernmittel, um hier weiter das Niveau für den Unterricht halten zu können. Die Budgets für die Lernmittel würden zu 100 Prozent freigegeben.

Donhauser hofft auf Sparsamkeit an Schulen

Donhauser: „Wir setzen weiterhin auf die Sparsamkeit der Schulen im Umgang mit den Mitteln im Schulbudget.“ In den kommenden Tagen würden die Schulen mit einem Rundbrief weiter informiert.

Auch der Bildungsbürgermeister verwies darauf, dass schon mit der Mehrbedarfsliste vom September 2022 zur Haushaltsaufstellung vom Amt für Schulen „wiederholt auf die Erhöhung des Mehrbedarfs auch bei den Stadträten hingewiesen worden sei.

Grüne: Kritik an Kämmerei

Grünen-Politikerin Agnes Scharnetzky sieht das Vorgehen der Kämmerei, die zum Geschäftsbereich von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) gehört, jedoch kritisch: „Es bleiben bei der Antwort der Verwaltung Fragen offen“, erklärte die Fraktionschefin und Bildungspolitikerin gegenüber DNN. Der Mindestlohnbeschluss habe Mitte 2022 vorgelegen.

„Seriöse Finanzpolitik seitens der Kämmerei und des Oberbürgermeisters muss unabweisbare Mehrbedarfe unmittelbar einordnen“, erklärte sie. Es könne „nicht Auftrag des Stadtrates sein, das zu Lasten anderer Projekte einzupflegen“. Mit Blick auf das Sondervermögen Energie der Stadt bleibe offen, wie es jetzt dennoch zu Mehrbedarfen in dieser Höhe kommt. Bei den Folgekosten bei Schulbauten erwartet Scharznetzky von der Verwaltung wirtschaftlichere pragmatische Lösungen.

