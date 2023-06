„Gefährlicher Zustand“: ADFC demonstriert für Radwege im Dresdner Norden

Dresden. Der Dresdner Ableger des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) hat am Dienstagnachmittag für einen Radweg entlang der Königsbrücker Straße demonstriert. Eigenen Angaben zufolge nahmen rund 130 Personen teil. Besonders problematisch ist aus Sicht der Veranstalter der Abschnitt Industriegelände bis Stauffenbergallee. Dort fehlt in Richtung Stadt ein Radweg, ein aus Sicht des ADFC „untragbarer und vor allem gefährlicher Zustand“. Auf Höhe der S-Bahnhaltestelle endet die separate Spur, Radfahrer müssen sich in den fließenden Verkehr einordnen. Laut ADFC wolle die Stadt den Radweg nun um etwa 300 Meter verlängern. Mehr sei aber nicht geplant. „Das muss anders und schneller gehen“, so ADFC-Vorsitzender Edwin Seifert.

Laut Angaben des ADFC nahmen 130 Radfahrer an der Demonstration an der Köngisbrücker Straße teil. © Quelle: Michael Lukaszewski

Der Forderung nach mehr Verkehrssicherheit für Radfahrer schlossen sich auch einige Anlieger der Königsbrücker Straße an. Vertreter des Technologiekonzerns Infineon, der Spedition Radensleben, der Handwerkskammer und des Staatsschauspiels Dresden gaben alle entsprechende Stellungnahmen ab, die auf der Internetseite adfc-dresden.de zusammengefasst sind.

