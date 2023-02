﻿Neue Auflage der Kochsternstunden Dresden starten am 3. Februar

Dresden. Vor drei Jahren – und kurz vor Anbruch der pandemischen Zeiten – hat Clemens Lutz die Kochsternstunden in neue Hände gegeben. Ganz aus den Augen lassen will er sein „Baby“ aber nicht. Erstmals nimmt der 52-Jährige selbst an dem etablierten Menüwettbewerb teil, den er vor 15 Jahren ins Leben rief. Dafür holt er sich kompetente Unterstützung in den Kobalt Club Royal, kleinstes Schloss der Stadt mit einem echten Charmebolzen von Saal im ersten Obergeschoss, der schon des öfteren bei exklusiven Dinners und Events glänzte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Herd steht ein alter Bekannter: Sebastian Probst, der zuletzt vier Jahre die Küche im Restaurant Moritz im Hotel Suitess verantwortete, ehe es ihn im September 2021 aus persönlichen Gründen nach einem kurzen Abstecher in die Schweiz zurück in seine alte Heimat Schwäbisch-Hall zog. Dort arbeitet er als gastronomischer Direktor im Panoramahotel Waldenburg, zum Kochen kommt er nur noch selten. Für Clemens Lutz sollte Probst eigentlich nur ein Konzept für die Teilnahme des Kobalts an den Kochsternstunden entwickeln.

Get-Together für Genuss-Freunde

„Herausgekommen ist dann ein Mix aus tollem Essen und einer Art After Dining Lounge, die ein Treffpunkt sein soll für alle Genussbegeisterten, die dann bei cooler Musik und schönen Weinen über ihre persönlichen Kochsternstundenerlebnisse ins Gespräch kommen und sich austauschen können“, fasst der Koch zusammen, was er gemeinsam mit Lutz ausgeheckt hat. Kennengelernt haben sich die beiden einst über eine frühere Teilnahme Probsts an dem Menüwettbewerb, damals kochte er noch in der Rosenschänke in Kreischa. Inzwischen verbindet die beiden Männer eine enge Freundschaft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So überrascht es auch nicht, dass es Clemens Lutz gelang, den 35-Jährigen aus dem Exil mit ins Boot, respektive an den Herd im Kobalt zu holen, als er sich kurzfristig von seinem bisherigen Koch trennte. „Da hat er mich ein bisschen an meiner Ehre gepackt“, verrät Probst und grinst, „die Idee, mal wieder in der Küche zu stehen und geil zu kochen, hat mich schon sehr angefixt“. Wenn am 3. Februar die Kochsternstunden in eine neue Runde gehen, wird er also an sieben Abenden gemeinsam mit Lutz – „ein grandioser Gastgeber“, wie er einwirft – den Gästen im Kobalt einen genussvollen Abend bereiten. Weil die Nachfrage nach den geplanten sechs Terminen so hoch war, ist mit dem 9. März noch ein Zusatztermin hinzugekommen. Bereits in der vergangenen Woche stand Sebastian Probst in der Cateringküche am Bärenzwinger, um Krustentiersuppe, Soßen, Champagner-Eis , Pflaumenketchup und gebeiztes Eigelb vorzubereiten.

Den Suppenansatz für den Krustentierschaum hat Sebastian Probst in der vergangenen Woche vorbereitet. © Quelle: Anja Schneider

„Dresden ist mein zweites Zuhause“

Für den Koch bedeutet das in den nächsten Wochen volles Programm: Vom Job im Hotel geht es direkt nach Dresden – und wieder zurück. Trotzdem freut er sich auf die Kochsternstunden: „Ich hab total Bock drauf und natürlich vermisse ich Dresden.“ Wenngleich die berufliche Veränderung zu diesem Zeitpunkt die richtige Entscheidung war, hängt sein Herz noch immer an der Stadt: „Ich habe tolle Freunde und Kollegen hier, meine beste Freundin, die fehlen mir schon sehr. Nach zwölf Jahren ist Dresden die Stadt, in der ich nach meiner Heimat die zweitlängste Zeit verbracht habe. Dresden ist mein zweites Zuhause.“ So wird er die Zeit auch nutzen, um Freunde zu treffen und natürlich die KSS-Menüs der Kollegen zu probieren: „Besonders freue ich mich auf das Menü von Marcel Kube“, lässt der Schwabe durchblicken.

Eine Rückkehr nach Dresden will er indes nicht ausschließen, „das mache ich sofort, wenn ein spannendes Angebot kommt oder mich ein Projekt reizt – und die privaten Voraussetzungen stimmen“. Clemens Lutz wittert da bereits seine Chance, immerhin plant er, das Kobalt im Basteischlösschen mit Premiumlage direkt an der Elbe perspektivisch dauerhaft auch als Dinnerlocation zu nutzen. Bisher wurden hier eher weinbegleitende, kleinere Gerichte serviert. „Wer weiß“, sagt Lutz spitzbübisch, „vielleicht ergibt sich aus dieser Zusammenarbeit mit Sebastian ja etwas Langfristiges. Ich würde mich jedenfalls freuen, ihn zurück nach Dresden und ins Kobalt zu holen“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kobalt außer Konkurrenz

Am Wettbewerb nimmt der „Kobalt Dining Club“, wie das Popup im Programm heißt, übrigens außer Konkurrenz teil. Die Gäste können zwar bewerten, die Ergebnisse jedoch bleiben geheim. In diesem Jahr wird Kochsternstunden-Erfinder Clemens Lutz nicht wie in den Vorjahren alle Menüs der fast 30 teilnehmenden Restaurants probieren: „Das schaffe ich nicht mehr“, sagt der Gastronom und lacht. Umso mehr freut er sich auf die Zusammenarbeit mit Probst und die Aftershow-Partys, die immer freitags ab 21 Uhr im Kobalt starten. „Die Idee ist, einen Austausch zu ermöglichen. Bei vielen der teilnehmenden Restaurants gibt es Gutscheine mit Ermäßigungen oder Freikarten für die Party, aber willkommen sind natürlich auch Gäste, die einfach so zum Feiern vorbeikommen wollen. Es gibt kleine Snacks, gute Weine, auch die, die sonst nicht offen sind, und 80er-Jahre-Mucke.“.

Kochsternstunden, 3. Februar bis 12. März. Weitere Informationen zu Restaurants und Menüs gibt es unter www.kochsternstunden.de

Von Kaddi Cutz