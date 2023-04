﻿Der Kobalt Club im Basteischlösschen in Dresden wird zum Restaurant

Küchenchef Tim Ebert will regionale Produkte mit internationalen Akzenten aufwerten – für das gemeinsame Konzept hat Clemens Lutz nochmal ordentlich in die Küche investiert

Dresden. Dass Clemens Lutz immer für eine Überraschung gut ist, vermag wohl kaum noch jemanden zu überraschen. Immerhin ist der 52-Jährige nicht nur der Erfinder des alljährlichen Menüwettbewerbs Kochsternstunden, sondern auch umtriebiger Gastronom und seit 2019 auch Schlossherr - also fast. Das Basteischlösschen direkt an der Elbe ist natürlich eher winzig. Dafür steckt in dem Mini-Schloss aber maximales Potential. In dem dennoch etwas märchenhaft anmutenden Objekt etablierte er den Kobalt Club Royal, der regelmäßig zur Blue Hour und verschiedensten Events lädt: Party, Bar, Roulette und Flying Buffet à la Monte Carlo, auf der Terrasse mit Elbblick oder im herrschaftlich-gemütlichen Kaminzimmer.