Polizei stoppt Chevrolet-Fahrer – Drogen und mehrere Waffen im Fahrzeug

Polizei ermittelt wegen Bedrohung

Wilsdruff: Mann bedroht Spaziergänger mit Pistole

Am Mittwochnachmittag hat ein Mann am Pfarrer-Paul-Richter-Weg in Wilsdruff einen 42-jährigen Spaziergänger mit einer Pistole bedroht und anschließend mit einem Stock geschlagen.