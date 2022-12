﻿Dresden: Klima-Aktivisten stoppen Verkehr am Straßburger Platz

Am Freitagmorgen hat es erneut eine Verkehrsblockade durch Klima-Aktivisten gegeben. Sie bremste den Verkehr am Straßburger Platz aus. Die Aktion sorgte bei Autofahrern für eine gereizte Stimmung, war aber angemeldet.

Die Aktivistinnen und Aktivisten sorgten für Stau am Straßburger Platz.

Dresden. Mehrere Klima-Aktivisten haben am Freitagmorgen den Straßburger Platz und damit eine wichtige Verkehrsader in Dresden blockiert. Die Versammlung war bei der Behörde ordnungsgemäß angezeigt, die Polizei war vor Ort.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sitzblockaden ohne Klebe-Aktion

Vier Mal je sieben Minuten lang setzen sich die Aktivisten auf die Straße, bremsten somit viele Autofahrer im Berufsverkehr aus. Es bildete sich Stau. Zwischen den "Sieben-Minuten-Aktionen" gab es kurze Pausen. Im Gegensatz zu dem Protest am TU-Gelände am Donnerstag klebten sich die Aktivisten nicht an der Fahrbahn fest.

Während der Aktion verteilten die Klimaschützer Bonbons und Info-Flyer an die Autofahrer. Diese wurden zumeist nicht angenommen, die Stimmung war gereizt. Die Aktivisten wollen mit der Aktion Menschen in Politik und Verwaltung ermuntern, die Mobilitätswende in Dresden weiter zu führen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von xcitePress