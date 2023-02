Kleintransporter verursacht Vollbremsung bei Linienbus – Zeugen gesucht

Am Dienstagvormittag sind nach Angaben der Polizei mehrere Menschen bei einem Unfall auf dem Postplatz in einem Linienbus verletzt worden. Nun sucht die Polizei nach den geschädigten Fahrgästen sowie Zeugen.

Ein Bus der Linie 68 war im Gleisbereich in Richtung Freiberger Straße unterwegs, als ein Kleintransporter ihm plötzlich den Weg abschnitt und so eine Vollbremsung verursachte. (Symbolbild)

Dresden. Am Dienstagvormittag sind nach Angaben der Polizei mehrere Personen bei einem Unfall auf dem Postplatz in einem Linienbus verletzt worden. Der Bus der Linie 68 war gegen 10.30 Uhr im Gleisbereich in Richtung Freiberger Straße unterwegs, als ein Kleintransporter, der in dieselbe Richtung fuhr, unvermittelt vor dem Bus über den Gleisbereich nach links in Richtung Marienstraße abbog. Der Busfahrer musste daraufhin eine Gefahrenbremsung einleiten.

Mehrere Fahrgäste stützen infolge der Vollbremsung, wobei ein Kleinkind nach dem Vorfall von einem Notarzt untersucht wurde. Der weiße Kleintransporter mit blauer Schrift fuhr ohne anzuhalten weiter. Die anderen gestürzten Personen hatten den Ort vor Eintreffen der Polizei bereits verlassen.

Die Polizeiermittelt und sucht die geschädigten Fahrgäste sowie Zeugen, die Angaben zu dem Unfall und dem flüchtigen Kleintransporter machen können. Hinweise bitte an die Polizeidirektion Dresden unter der 0351 483 22 33.