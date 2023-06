﻿Dresden: Klagen zur Aufnahme an mehreren Schulen

Dresden. Der Kampf um die Wunschschule für die 1. oder die 5. Klasse im kommenden Schuljahr ist in Dresden wieder zum Fall für die Justiz geworden. Nach Angaben aus dem Verwaltungsgericht Dresden waren bis zum Donnerstag neun Verfahren anhängig, acht betreffen die Landeshauptstadt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ausgangspunkt ist das alljährliche Aufnahmeverfahren für den Start ins Schulleben oder in den weiterführenden Bildungsweg an Gymnasien oder Oberschulen. Ende Mai war die Frist für die Anmeldungen abgelaufen. Dann begann eine vierwöchige Widerspruchsfrist, die am Freitag abgelaufen ist.

Sinkende Schülerzahl entspannt Problem nicht überall

Aufgrund sinkender Schülerzahlen ist das Problem mittlerweile etwas entspannter. An vielen Schulen reichen die Plätze, um die angemeldeten Schüler aufzunehmen. Doch längst nicht an allen, das haben die Zahlen zu den Aufnahmeverfahren gezeigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei den Anmeldungen für Oberschulen und Gymnasien zeigte sich in diesem Jahr ein Wandel. Lange Zeit nahm in Dresden der Anteil der Kinder zu, die sich für den weiteren Bildungsweg am Gymnasium entscheiden. In diesem Jahr ist das erstmals anders.

1780 Kinder wollen ihren Weg an einer Oberschule fortsetzen. 282 Schüler zieht es im August an eine der beiden Gemeinschaftsschulen in Dresden in die fünfte Klasse. Zusammen macht das einen Anteil von 46,1 Prozent aus. Im vergangenen Jahr lag dieser gemeinsame Anteil bei lediglich 39 Prozent.

2413 Kinder wollen nach den Sommerferien an einem Gymnasien von Stadt oder Land in Dresden weitermachen. Das ist ein Anteil von 53,9 Prozent. Im vergangenen Jahr lag dieser Anteil mit 2539 Kindern bei rund 61 Prozent.

Mehr als 500 Kinder scheiterten an Wunschschule

Für Hunderte von Kindern wurde es jedoch nichts mit der Wunschschule. Von 5675 Anmeldungen an Grundschulen, für die bestimmte Grundschulbezirke in Abhängigkeit vom Wohnsitz vorgeschrieben sind, mussten 190 Kinder an andere Schulen „weggelenkt“ werden. Bei den Anmeldungen an Oberschulen wurden 189 Kinder von der Wunschschule abgewiesen, bei den Gymnasien waren es 124 der mehr als 2400 angemeldeten Kinder. Insgesamt betraf die Umlenkung damit mehr als 500 Kinder.

Wenn die Plätze nicht für alle angemeldeten Kinder ausreichen, müssen die Schulen eine Auswahl treffen. Dabei geht es zunächst danach, ob an der Schule schon Geschwisterkinder unterrichtet werden. Dann gibt es teilweise Aufnahmekriterien im Zusammenhang mit dem Schulweg. Gibt es dann noch überzählige Bewerbungen, wird meistens gelost.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Teilweise treibt Klagebereitschaft bizarre Blüten

Gegen diese Abläufe richten sich wie in früheren Jahren auch eine ganze Reihe von Klagen. Teilweise treibt das bizarre Blüten. So war in diesem Jahr ein Prozesstermin beim Verwaltungsgericht Dresden angesetzt, der ein Aufnahmeverfahren aus dem Jahr 2018 betraf. Letztlich kam es nicht mehr zur mündlichen Verhandlung, die im März terminiert worden war, weil „im Vorfeld beide Beteiligte das Verfahren in der Hauptsache für erledigt erklärt haben“ – fünf Jahre nach dem Ausgangspunkt des Konflikts.

In diesem Jahr gibt es zum Ende der Widerspruchsfrist (Stand: 22. Juni) beim Landesamt für Schule und Bildung 55 vorliegende Widersprüche. Das sind nur alljene, denen an der Schule, wo der Aufnahmeantrag gestellt worden war, nicht nachgekommen worden ist. Acht betreffen Grundschulen, 31 Oberschulen und sechs Gymnasien. Widersprüchen gegen eine Umlenkung kann beispielsweise gefolgt werden, wenn Kinder einen Platz nicht annehmen. Dann greift die beim Aufnahmeverfahren entstandene Nachrückerliste.

Nun gibt es schon mit dem Ende der Widerspruchsfrist zu den Aufnahmeverfahren für das kommende Schuljahr acht Klagen für Schulen in Dresden und eine in der Region. Sie betreffen das Gymnasium Plauen (2), das Tschirnhausgymnasium (1), die 36. Oberschule (2) sowie die 55. Oberschule, die 116. Oberschule und die Grundschule im Coswiger Ortsteil Brockwitz mit jeweils einem Verfahren.

Landesamt sieht Rückgang gegenüber Vorjahren

In allen Fällen handelt es sich um Verfahren des „vorläufigen Rechtsschutzes“, also Eilfälle. Sie sollen nach Angaben des Gerichts „vor Beginn des Schuljahres entschieden werden“. Der Ausgang sei offen. Und es sei anzunehmen, dass noch mehr Verfahren dazu kommen, hieß es auf DNN-Anfrage aus dem Verwaltungsgericht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Landesamt für Schule und Bildung sieht die diesjährige Zahl der Streitfälle „erheblich reduziert“. Das Amt führt das darauf zurück, dass „die Eltern Vertrauen in die Rechtmäßigkeit des Handelns der Schulleitungen“ aufbringen und auf einen Platz im Nachrückverfahren setzen, anstatt die inhaltliche Entscheidung der Schulleitungen anzugreifen. Zudem konnten im Grundschulbereich „durch Ausschöpfen des Beurteilungsspielraumes durch die Schulleitungen viele Anträge auf Beschulung außerhalb des Schulbezirks erfüllt werden“, hieß es.

DNN