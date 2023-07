Dresden-Loschwitz: Kinder bedroht, erpresst und geschlagen

Rastplatz „Am Heideholz“

Einwanderer im Kofferraum: Schleuser nahe der tschechischen Grenze gestellt

Mit acht Menschen aus dem Irak und Syrien im Kofferraum hat ein Schleuser am Dienstag die tschechische Grenze überquert. An einem Rastplatz stellte die Polizei den Mann. Die Immigranten hatten keine Einreisepapiere und kamen in eine Erstaufnahmeeinrichtung.