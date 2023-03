Frau schlägt Kind mehrfach in Dresden-Gorbitz – Polizei sucht Zeugen

Dresden. Am Sonnabend gegen 10 Uhr hat eine bislang unbekannte Frau ein etwa dreijähriges Kind mehrfach geschlagen. Nun ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung und sucht Zeugen.

Die unbekannte Frau soll an der Harthaer Straße in Gorbitz mehrfach mit einem Kinderwagen gegen das am Boden liegende Kind gefahren sein. Danach hob sie das Kind hoch, schlug es und ließ es in den Wagen fallen, so die Polizei zum Tathergang. Eine Zeugin beobachtete die Körperverletzung und rief die Polizei.

Polizei Dresden sucht Zeugen

Die Unbekannte war 50 bis 60 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, trug dunkle Kleidung und hatte einen dunkelbraunen Langhaardackel dabei. Das Kind war drei bis fünf Jahre alt und mit einer Jeans sowie einer Jacke mit blauen Ärmeln und Kapuze bekleidet, so die Beschreibungen der Polizei.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder Angaben zu der beschriebenen Frau machen kann, soll sich bei der Polizeidirektion Dresden unter 0351 4832233 melden.