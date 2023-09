Der Stadtbezirksbeirat Loschwitz und der Ortschaftsrat Schönfeld-Weißig lehnen eine Vorlage zur Planung für die Umgestaltung und die neue Endhaltestelle der Linie 11 ab – Die Entscheidung fällt im Stadtrat.

Dresden. Die Männer vom Stadtplanungsamt hatten einen schweren Stand. Sie mussten die Pläne der Stadt zur Umgestaltung des Ullersdorfer Platzes, der Verkehrsführung und dem Bau der Rossendorfer Schleife zwischen Bühlau und Weißig (DNN berichteten) vorstellen – bei den Stadtbezirksbeiräten in Loschwitz und bei den Ortschaftsräten in Schönfeld-Weißig. Es hagelte Kritik. Am Ende gingen sie mit leeren Händen heim – weder im Stadtbezirksbeirat (SBR) noch im Ortschaftsrat (OR) gab es eine Mehrheit für die Pläne. Die endgültige Entscheidung fällt im Stadtrat.