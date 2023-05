﻿Kita Luboldtstraße schließt – und wird keine Flüchtlingsunterkunft

Der Kindergarten an der Luboldtstraße auf dem Weißen Hirsch schließt wie geplant. Der Stadtbezirksbeirat stimmte dagegen, das Haus temporär für die Unterbringung von Flüchtlingen zu nutzen. Gründe wurden nicht genannt.

Dresden. Der Kindergarten an der Luboldtstraße, Weißer Hirsch, hat eine lange Geschichte. 1888 als „Kinderverwahranstalt“ gegründet, war er bis 2005 in städtischer Hand. Dann übernahm ein privater Träger, der ihn aber von jetzt auf gleich Ende 2021 aufgeben musste. Die Stadt sprang kurzfristig ein und übernahm, machte aber auch gleichzeitig klar, dass die kleine Einrichtung mit gerade mal 30 Plätzen und in einem Haus, das den heutigen Ansprüchen nicht mehr gerecht wird, auslaufen werde. Das verlief einvernehmlich und in Absprache mit den Eltern.