﻿Kein Lidl mehr am Pirnaischen Platz

Dresden. Zuerst die gute Nachricht: Die Sanierung des Hochhauses am Pirnaischen Platz läuft. Aktuell werden die Wohnungen entrümpelt und entkernt. Bis Ende 2023 soll der 14-Geschosser bezugsfertig sein. Jetzt die schlechte: Die Lidl-Filiale unterhalb des DDR-Baus ist seit dem 22. Oktober geschlossen und wird auch nach den Arbeiten am Hochhaus nicht wieder eröffnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Filiale genügte den Ansprüchen nicht

Wie das Unternehmen mitteilte, stand der Lidl an der Grunaer Straße 5 aber wohl schon länger auf der Abschussliste. Der Grund dafür: Die Verkaufsfläche von rund 800 Quadratmeter sei für die gewünschte Sortimentsvielfalt einfach zu klein gewesen. Zudem sei die Umsetzung des Nachhaltigkeitskonzeptes am Standort nicht vollständig möglich, erklärt das Unternehmen.

Altstadt-Zentrum ohne Lidl

Damit wird es im Zentrum so schnell keinen Lidl mehr geben, denn die Planung der Filiale am Postplatz ist auch vom Tisch. Dazu hieß es: „Lidl ist bereits Anfang des Jahres vom Vertrag für die Filiale am Postplatz zurückgetreten.“ Mit dem Wegfall der Einkaufsmöglichkeit werden die Wege für die Anwohner nun wieder länger. Die nächsten Lidl-Filialen gibt es am Hauptbahnhof, an der Budapester Straße und am Comeniusplatz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hochhaus wird saniert

Die Sanierung des Hochhauses oberhalb des ehemaligen Discounters geht indes voran. Der Eigentümer Quarterback Immobilien will das derzeit leerstehende Gebäude so schnell wie möglich wieder bewohnbar machen. Dieses soll nach der Fertigstellung über eine Nutzfläche von insgesamt rund 13 200 Quadratmeter verfügen. 7700 davon sollen Platz für 170 Ein- bis Zwei-Raum-Wohnungen bieten. Der Rest ist für die gewerbliche Nutzung vorgesehen.

Das alte DDR-Wohnhaus am Pirnaischen Platz wird derzeit entrümpelt und entkernt. © Quelle: Mike Schiller

Das Hochhaus aus der DDR-Architektur prägte den Pirnaischen Platz. Nun soll ein modernes Wohnquartier und ein „inspirierendes Umfeld“ für Gewerbetreibende entstehen, sagte Steffen Funk, Leiter der Dresdner Niederlassung von Quarterback.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die charakteristische Loggien-Fassade des Hauses soll dabei bewahrt werden. Auf dem Dach sind zudem drei große, besonders für Familien geeignete Wohnungen geplant. Ein Höhepunkt ist das Staffelgeschoss, welches ein Schmetterlingsdach erhalten soll. An der Nordseite des Gebäudes wird außerdem ein zusätzliches Treppenhaus errichtet. Da die Parkmöglichkeiten im Umfeld des Hauses stark begrenzt sind, plant der Eigentümer eine Tiefgarage mit 30 Stellplätzen. Auf dem flachen Anbau kommt eine weitere Etage hinzu, die Platz für Büros bieten soll.

Von Mike Schiller