﻿Wie sich ein Katzentrio in das Herz einer Hausgemeinschaft in der Neustadt stahl

Von der Straße direkt ins Herz schaffte es die Katze Pepsi innerhalb weniger Wochen. Wie aus einer Katze drei wurden und das Trio die Herzen einer ganzen Hausgemeinschaft stahl.

Dresden. In einem Hinterhof in der Dresdner Neustadt ist seit Januar dieses Jahres keine Ruhe mehr eingekehrt. Es tippelt und raschelt in jeder Ecke. Auf dem Boden liegt ein flauschiges blaues Band, in dem ein Glöckchen klingelt, wenn es bewegt wird. Und das hören die nachhausekommenden Hausbewohner eigentlich jeden Tag in ihrem Hinterhof.