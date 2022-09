Dresden. Unruhig scharren in diesen Tagen bereits diverse Tanzbeine mit den Füßen, denn der Leipziger Opernball 2022 steht unmittelbar bevor. Am 24. September steigt das große Event diesmal unter dem Motto „Bienvenue à la vie“. Was auf französisch naturgemäß immer irgendwie ein bisschen schöner klingt, bedeutet zu Deutsch „Willkommen im Leben“. Und das passt ja irgendwie auch, denn nach der pandemiebedingten Durststrecke darf nun endlich wieder mit Pomp und Partystimmung getanzt, gefeiert und geschlemmt werden.

In inzwischen guter, alter Tradition wird auch das diesjährige Menü von Spitzenkoch Gerd Kastenmeier und seinem Team auf die Teller gebracht. Der bekannte Gastronom ist gebürtiger Niederbayer, aber nach gut 27 Jahren in Dresden auch überzeugter Sachse: „Es heißt ja auch immer, Heimat sei da, wo man die meiste Zeit seines Lebens verbracht hat. Ich fühle mich als Sachse und freue mich immer, wenn ich kulinarisch und auch darüber hinaus etwas beitragen kann“.

Als eigentlicher Star des Menüs erweist sich die Vorspeise

Gut für die Gäste des Leipziger Opernballs, denn diese dürfen sich auf ein ausgezeichnetes Menü freuen, das sich entsprechend des Mottos natürlich der Finessen der französischen Küche bedient.

Sponsoren und Presse konnten bereits probieren, was beim Ball auf den Tisch kommt. Für eine solide Grundlage sorgt – nicht nur in Frankreich – bekanntlich Brot, diesmal im Petit-Format, die der Kastenmeiersche Haus- und Hofbäcker Tino Gierig vom Dresdner Backhaus extra für das Menü ersonnen hat. Im Teig der beiden Brötchenkreationen sind Bordeaux und Crémant gelandet. Dazu gibt es gesalzene Butter und provenzialisches Pistou. Ratefüchse werden ohne viel Mühe erkennen, dass es sich dabei um ein Pesto handelt – aber wie schon bemerkt: Auf Französisch klingt alles gleich viel besser. C’est la vie.

Klarer Favorit für mich ist diesmal aber eindeutig die Vorspeise. Das Edelfischsoufflé aus Steinbutt, Salzwasser-Garnele und Lachs mit Gemüsejulienne und Champagnervinaigrette ist ein echter Knaller, die Textur erzeugt anhaltende Spannung im Mund. Und wer die Chance hat, seiner vielleicht nicht ganz so fischaffinen Begleitung den Teller zu stibitzen, sollte diese unbedingt nutzen.

Spaß macht auch der Hauptgang: Eine Brust vom allgemein völlig zu Recht umjubelten Bresse-Huhn hat hier ein sehr leckeres Upgrade in Form einer Trüffeltapenade erhalten, das nicht nur dem Geflügel unter die Haut ging. Dazu gibt es Würfelkartoffeln und mediterranes Gemüse sowie eine vortreffliche, kräftige Sauce.

Und selbst beim Dessert, einer warmen Apfeltartelette mit Himbeercoulis und einem sensationell guten Créme-Fraîche-Eis, bricht die nicht vorhandene Naschkatze in mir in zufriedenes Schnurren aus.

Die Vorspeise ist – zumindest für Kaddi Cutz – der eigentliche Star des diesjährigen Menüs: Edelfischsoufflé mit Juliennegemüse und Champagnervinaigrette © Quelle: PR/Sabine Mutschke

Sieben Lkw voller Equipment rollen nach Leipzig

Auch auf die vegetarischen und veganen Alternativen konnten wir einen Blick werfen – egal mit welcher Ernährungspräferenz scheint ein genussvoller Abend gesichert.

Schon in der Vorwoche geht es in Dresden an die Produktion, finalisiert wird das Menü dann vor Ort von 28 Köchen – und das alles in der Feuerwehrzufahrt im zweiten Untergeschoss der Oper.

Um die insgesamt 1000 erwarteten Gäste nach allen Regeln der kulinarischen Kunst zu verzaubern, ist einiges an Equipment nötig: Sieben voll beladene Lkw machen sich auf den Weg nach Leipzig. An Bord sind neben zehn Backöfen und je 350 Flaschen Champagner, Rot- und Weißwein auch 7000 Besteckteile, 4000 Teller und 6000 Gläser – eine Möglichkeit zum Spülen gibt es in der Oper nämlich nicht.

Wenn der letzte Krümel vom Teller gefegt, das Tanzparkett blank getanzt und die Musik verklungen ist, geht es ans Aufräumen. „Ziel ist es, am nächsten Morgen um neun Uhr den letzten Lkw zuzumachen – bisher haben wir das immer geschafft“, ist Gerd Kastenmeier optimistisch. Und er muss es ja wissen, denn der Dresdner verantwortet das Opernball-Menü bereits zum elften Mal.

Von Kaddi Cutz