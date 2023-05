Karstadt-Gebäude in Dresden nach Stromausfall wieder geöffnet

Dresden. Das Karstadt-Gebäude an der Prager Straße in Dresden musste am Dienstag bis in den Nachmittag geschlossen bleiben. Grund dafür war eine technische Störung.

Am Dienstagmorgen war der Eingang des Kaufhauses mit Holzbrettern verriegelt, an der Tür hing ein Zettel mit der Aufschrift: „Wegen einer technischen Störung ist unser Haus vorübergehend geschlossen“. Nach DNN-Informationen handelte es sich dabei um einen Stromausfall im kompletten Gebäude. Techniker konnten die Probleme jedoch beheben, sodass das Kaufhaus bereits vor 14 Uhr wieder öffnen konnte.

Die Filiale an der Prager Straße gehört zu den 77 Kaufhäusern des Galeria-Konzerns, die trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage des Unternehmens nicht geschlossen werden.