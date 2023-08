Kommentar zur Kaisermania: Schelte und Komplimente für DNN-Autorin

Dresden. DNN-Mitarbeiterin Kaddi Cutz hat 2019 eine Kaisermania als Rezensentin besucht. Warum ihr das fürs Leben reicht, hat sie vor der ersten diesjährigen Kaisermania in einem launigen Kommentar aufgeschrieben.

Ihr Essay wurde rauf und runter gelesen und munter kommentiert. Eine Auswahl der Reaktionen:

Kritisch, sehr persönlich, sinnlos

Bekannt ist doch, dass man über Geschmack nicht streiten kann. Dies lässt sich ebenso auf Musik beziehen. Folglich ist die kritische und sehr persönliche Betrachtung eher sinnlos. Ich bin übrigens ebenfalls keine Sympathisantin der Kaisermania.

E. Schneider

Der Erfolg spricht eine deutliche Sprache

Nicht jeder muss Schlager-Fan sein, nicht jeder ist ein Opern-Fan. Das ist völlig in Ordnung. Und auch Kritik kann man üben, aber das sollte schon sachlich und objektiv geschehen. Die Beurteilung von Frau Cutz lässt das aber teilweise vermissen. Ihr Artikel war in einigen Passagen arrogant und überheblich.

Die Anziehungskraft der „Kaisermania“, welche jährlich Zigtausende aus ganz Deutschland und sogar dem Ausland nach Dresden lockt und die sofort ausverkauften Konzerte für das Folgejahr sprechen eine deutliche Sprache. Frau Cutz sollte bei Ihren Gastro-Kritiken bleiben.

P. Berg.

Verschiedenen Zeitungen mit verschiedenen Meinungen

Schön, dass diese Stadt noch verschiedene Zeitungen mit differenten Meinungen beherbergt.

Thomas Reichstein

Martin Dulig versteht den Hype

Warum wird ein Künstler und sein Publikum so einer lächerlichen Darstellung unterzogen? Ich selbst bin kein Fan von Roland Kaiser, tanze aber gern nach seiner Musik.

Jahr für Jahr zieht es Menschenmassen zu seinen Konzerten nach Dresden, inzwischen folgen ihm weitere Generationen und zwar nur nach Dresden. Nicht nach Berlin, Frankfurt oder München.

Offenbar fällt es Ihnen schwer, zu verstehen, warum das so ist. Vor Wochen erläuterte Staatsminister Martin Dulig zutreffend, übrigens kein Journalist oder Autor, warum es am Elbufer zur Kaisermania so ist, wie es ist. Und Sie selbst gestehen, den Hype nicht zu verstehen.

Dass Sie der Veranstaltung ferngeblieben sind, ist nur folgerichtig und konsequent, um Menschen, die Freude an den Klängen von Roland Kaiser haben, an Texten, die man gern wiedergibt, nicht auch noch zu nehmen oder ihnen gar indirekt vorzuschreiben, auf welche Art sie mit oder ohne Alkohol Spaß haben dürfen.

Michael Stritzke

Fast schon Gotteslästerung

Kompliment, Frau Cutz hat Mut. Sie findet Roland nicht so toll, und das hat sie laut gesagt – oder besser, leise geschrieben. Ich glaube, da gab es viel Schelte – ist ja fast schon Gotteslästerung.

Ich bin kein Kaiser-Fan, gönne aber anderen von Herzen das Vergnügen, auch wenn es die Anwohner da schwer haben, die werden regelrecht überrollt – vom Einkaufen bis zum Parkplatz. Es wäre nett, wenn die Fan-Gemeinde auf uns etwas Rücksicht nehmen würde.

S. Klotzsche

