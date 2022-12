﻿Toter nach Brand in Erdgeschosswohnung gefunden

Einsatzkräfte sind am Sonnabend zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Baudissinstraße gerufen worden. In der Erdgeschosswohnung fanden sie einen toten Mann.

