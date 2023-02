Drei Jugendliche auf Prager Straße zweimal von selber Gruppe ausgeraubt

Am Dienstagnachmittag hat eine Gruppe drei Jungen auf der Prager Straße ausgeraubt. Kurz darauf traf das Trio noch einmal auf die Täter. Nun ermittelt die Sonderkommission Iuventus.

Die Unbekannten raubten drei Jungen an der Prager Straße aus (Symbolbild).

Dresden. Eine Gruppe hat drei Jungen am selben Nachmittag zweimal ausgeraubt. Die Überfälle ereigneten sich am Dienstag gegen 15.30 Uhr an der Prager Straße.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf einem Parkdeck an der geschäftigen Straße in der Innenstadt nahm eine Gruppe Jugendlicher drei Jungen im Alter von 12, 14 und 15 Jahren Schuhe, Parfüm und Bargeld ab. Kurz darauf traf das Trio noch einmal auf die tatverdächtige Gruppe, die den Jungen ein weiteres Paar Schuhe raubten, so die Angaben der Polizei.

Lesen Sie auch

Aufgrund der Tatumstände habe die Sonderkommission (Soko) Iuventus die Ermittlungen aufgenommen, teilen die Beamten mit. Die Soko ist auf Raubstraftaten spezialisiert, die durch Gruppen aus Kindern und Jugendlichen begangen werden.