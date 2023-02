Die Herstellung von Uhren braucht Zeit. Über ein Jahr haben zwei Uhrmacher aus Dresden an ihrem Uhrwerk getüftelt. Jetzt stellten sie ihr Projekt „Prestige“ der Öffentlichkeit vor.

Dresden. Weit entfernt vom Uhren-Mekka Glashütte liegt Dresden nun wirklich nicht, und so ist die Uhrenindustrie auch in der Landeshauptstadt eine Größe. Die Manufaktur Lang & Heyne wurde in Dresden gegründet, ehe sie nach Ullersdorf abwanderte. Dafür ist Uhrmacher Marco Lang mit seinem noch neuen Atelier Dresden treu geblieben, und jetzt schicken sich zwei junge und enthusiastische Uhrmacher an, von Dresden aus die Welt der Armbanduhren zu erobern. Josef Bresan und Lukas Pöhlmann starten ihr Projekt unter dem Namen „Junge Uhrmacher“. Diese Woche stellten die 33-Jährigen ihr erstes Modell vor.