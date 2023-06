﻿19-Jähriger attackierte alte Damen und raubte ihnen die Handtaschen

Dresden. Marko C. kam oft mit seiner Familie aus der Slowakei nach Dresden, um hier zu betteln oder zu singen. Der 19-Jährige hat keine Ausbildung, kein Einkommen, wollte aber ein besseres Leben und kam auf eine ganz üble Idee: älteren Frauen die Handtaschen zu stehlen. Viermal schlug er Anfang Januar zu. Seine Opfer: Seniorinnen im Alter zwischen 77 und 97 Jahren. Er wurde festgenommen und stand nun wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht.

Seniorinnen brutal attackiert

Der Angeklagte hatte am 4. Januar an der Lugbergstraße eine 83-Jährigen von hinten zu Boden gezogen, die alte Dame, die gerade erst eine OP hinter sich hatte, stürzte mit dem Hinterkopf auf den Asphalt. Einen Tag später überfiel er eine 97-Jährige an der Bahnhofstraße, stieß sie gegen einen Fahrradständer, verdrehte ihr die Finger und verschwand mit ihrer Tasche. Das dritte Opfer traf es besonders schlimm, Marko C. war der 84-Jährigen bis vor ihre Wohnungstür gefolgt, ohne dass sie dies bemerkt hatte. Er zog an ihrer Tasche, sie stürzte, fiel mit dem Kopf auf die Steinstufen und er zerrte sie die komplette Treppe bis ins Erdgeschoss hinunter. Der Lärm alarmierte die Nachbarn, als die die Tür öffneten, haute Marko C. ohne Beute ab. Am nächsten Tag attackierte er eine 77-Jährige an der Lewickistraße, umklammerte sie von hinten und raubte ihr die Tasche.

Alle Frauen wurden verletzt, erlitten Hämatome und Prellungen. Zum Glück waren sie für ihr Alter sehr taff und vor allem fit, so dass es zu keinen noch schlimmeren Verletzungen kam. Die körperlichen Wunden sind verheilt, die seelischen weniger. Die 97-Jährige leidet seitdem an Angstzuständen und Zitterattacken, andere gehen im Dunkeln nicht mehr raus. Die Seniorinnen büßten nicht nur Bargeld und Schlüssel ein, sondern auch Ausweise, EC-, Monats- und Krankenkarten und mussten alles neu beantragen.

Zwei Jahre, elf Monate nach Jugendstrafrecht

Marko C. entschuldigte sich, räumte alle Taten ein und ersparte den Opfern so eine Aussage vor Gericht und diesem eine lange Beweisaufnahme. Er habe sich gezielt ältere Damen ausgesucht, da er so auf weniger Widerstand hoffte, ließ der Slowake seinen Anwalt erklären. Falsch gedacht. „Sie leisteten mehr Widerstand als erwartet. Unsere Dresdner Ladys geben nicht so schnell auf, die halten an ihren Handtaschen fest, bis es nicht mehr geht“, erklärte der Richter. Der 19-Jährige wurde nach Jugendstrafrecht zu zwei Jahren und elf Monaten verurteilt.

