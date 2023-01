Jugendliche rauben junge Männer aus – Polizei stellt zwei Tatverdächtige

Am Freitagabend hat eine Gruppe Jugendlicher in Blasewitz zwei junge Männer angegriffen und ausgeraubt. Der Polizei gelang es zwei Tatverdächtige zu stellen.

Ein 17-Jähriger und ein 18-Jähriger wurden am Freitag in Blasewitz unabhängig voneinander angegriffen und ausgeraubt. In den vergangenen Wochen war es in Dresden immer wieder zu ähnlichen Überfällen gekommen.

Dresden. Im Dresdner Stadtteil Blasewitz sind am Freitagabend zwei junge Männer von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen und beraubt worden. Angaben der Polizei zufolge hatte die etwa achtköpfige Gruppe auf der Loschwitzer Straße gegen 21.15 Uhr zunächst einen 17-Jährigen in ihr Visier genommen. Laut Beamten griffen sie den jungen Mann tätlich an und nahmen ihm seine Zigaretten und ein Feuerzeug weg. Kurz darauf trafen sie dann auf ihr zweites Opfer. Einem 18-Jährigen nahmen die Jugendlichen eine Musikbox und Geld ab.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Polizisten gelang es in der Folge, im Umfeld zwei Tatverdächtige zu stellen. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich bei ihnen um zwei Syrer im Alter von jeweils 15 Jahren. Ob und welchen Umfang sie bei den Übergriffen mitgewirkt haben, sei nun Gegenstand weiterer Ermittlungen, heißt es weiter von der Dresdner Polizei. In den vergangenen Wochen war es in Dresden immer wieder zu ähnlichen Überfällen gekommen.

Von sk/lp