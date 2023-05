Polizei schnappt mutmaßlichen Einbrecher in Dresden-Johannstadt

Dresden. Am Montagvormittag wurde gegen 8.30 Uhr ein mutmaßlicher Einbrecher in Dresden-Johannstadt von der Polizei gestellt. Scheinbar war er zuvor in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses an der Schubertstraße eingebrochen. Ein Hausmitbewohner überraschte ihn und wurde mit einem Messer bedroht.

Seine anschließende Flucht endete, als Polizisten den Mann in der Nähe ausfindig machten. Er war auf einem gestohlenem E-Bike unterwegs, welches am Leutewitzer Park aus einem Schuppen entwendet wurde. Außerdem wurden Sachen gefunden, die drei Fahrzeugeinbrüchen zugeordnet werden konnten.

Der 35-Jährige wurde festgenommen, die Ermittlungen haben begonnen.

DNN