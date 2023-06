Entblößer schlug Frau in Dresden-Johannstadt – Zeugen gesucht

Dresden. Am Sonntag hat ein Exhibitionist eine Frau geschlagen und dabei leicht verletzt. Zuvor hatte die 54-Jährige den Mann angesprochen, weil er mit heruntergelassener Hose auf dem Elberadweg unterwegs war. 

Die Frau fuhr auf dem Elberadeweg stadtauswärts. Kurz vor der Waldschlößchenbrücke fuhr sie an dem Mann vorbei, der seinen Unterkörper entblößt hatte. Sie sprach ihn daraufhin an, fuhr aber zunächst weiter. Als sie anhielt, um die Polizei zu verständigen, kam der Mann mit einem Fahrrad angefahren und schlug die 54-Jährige. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Stadt.

Polizei sucht Zeugen

Der Mann war etwa 50 bis 55 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß, hatte eine sportliche Figur und eine Glatze. Er trug ein olivfarbenes T-Shirt, eine schwarze Hose und einen schwarzen Rucksack. Das Fahrrad war ebenfalls schwarz.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zur Tat und zum Täter machen können. Hinweise:0351 483 22 33

