Es soll das Ende einer endlosen Geschichte werden: Das Kultusministerium hat den Schulen die Verteilung der lange angekündigten C02-Ampeln zugesagt. Sie haben nach der Corona-Pandemie einen neuen Auftrag.

Dresden. Stilles Ende für eine nicht enden wollende Geschichte: Die Schulen in Dresden können jetzt vom Freistaat die CO2-Ampeln erhalten, die in der Corona-Pandemie in Klassenräumen das regelmäßige Lüften sichern sollten.