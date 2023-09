﻿Richtfest für Jenoptik-Werk in Dresden

Dresden. Auf den Tag genau ein Jahr nach dem 1. Spatenstich hat der Technologiekonzern Jenoptik am Mittwoch Richtfest für seine neue Hightech-Fabrik im Dresdner Airport-Park gefeiert. Der Bau liege damit im Zeitplan, erklärte Stefan Traeger, Vorstandsvorsitzender der Jenoptik AG, vor Vertretern der am Bau beteiligten Unternehmen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Jenoptik und benachbarter Unternehmen aus dem Gewerbepark.

Jenoptik investiert in Dresden rund 70 Millionen Euro in eine neue Produktion für Mikrooptiken und Sensoren vor allem für die Halbleiterausrüstungsindustrie. Die Bauteile kommen hauptsächlich in Anlagen für die Halbleiter-Lithographie zum Einsatz. Traeger wies auf die Bedeutung der neuen Fabrik innerhalb des globalen Produktionsnetzwerkes von Jenoptik hin. Dresden werde „zu einem Hauptstandort unserer Mikrooptik-Aktivitäten und wir sind in das hervorragende Netzwerk der Halbleiterindustrie in Sachsen eingebunden, das beständig wächst.“

Produktionsstart für 2025 geplant

Die neue Hightech-Fabrik im Silicon Saxony wird nach ihrer Fertigstellung insgesamt 11 000 Quadratmeter Nettonutzfläche haben, davon 2000 Quadratmeter für die Reinraum-Produktion. Im weiteren Bauverlauf sollen bis in die erste Jahreshälfte 2024 die Gebäude fertiggestellt werden, anschließend folgt bis Ende 2024 der Innenausbau. Der Produktionsstart ist für 2025 geplant. Mit der Investition in den Neubau will Jenoptik von der stark steigenden Nachfrage nach Photonik-Lösungen profitieren. Branchenexperten sagen der Halbleiterausrüstungsindustrie, dem Hauptabnehmer der Produkte aus der neuen Fab, in den kommenden Jahren weiteres Wachstum voraus.

Die mikrooptischen Sensoren von Jenoptik ermöglichen beispielsweise die exakte Positionierung der Wafer während der lithographischen Prozesse für die Chipherstellung in Halbleiterfabriken. Neben der Chipherstellung kommen sie in weiteren vor allem technologischen Fertigungsprozessen zum Einsatz, bei denen eine hochgenaue oder sehr flexible Positionierung von Licht zum Beispiel bei der Laser-Materialbearbeitung oder der Qualitätssicherung bei Inspektionsprozessen gefragt sind.

Hohe Standards bei Nachhaltigkeit

Die Hightech-Fabrik wird nach Angaben des Photonik-Konzerns nicht nur sehr präzisen Fertigungsbedingungen gerecht, sondern erfülle auch hohe Umweltansprüche. Jenoptik strebe an, mit dem „KfW 40 Standard“ und der „LEED Gold-Standard Zertifizierung“ die aktuell umfassendsten und strengsten Gebäude-Kriterien in Sachen Nachhaltigkeit zu erfüllen. Um diese Ziele zu erreichen, setzt das Unternehmen beim Bau zum Beispiel auf recycelte Materialien. Eine Photovoltaik-Anlage gehört ebenso zu den Planungen wie eine hocheffiziente Gebäudehülle inklusive Begrünung. Im Produktionsprozess sind Kälte- und Wärmerückgewinnung sowie intelligente Steuerungstechnik vorgesehen.

Mit der neuen Fabrik will Jenoptik zudem die Fertigung in Dresden bündeln. Die ist zurzeit über mehrere kleinere Außenstandorte verteilt. Der Konzern, der aus den Resten des DDR-Kombinates „Carl Zeiss Jena“ hervorgegangen ist, ist seit 2007 am Standort Dresden aktiv. Die Mitarbeiterzahl hier ist in den vergangenen Monaten von 60 auf knapp 90 gewachsen. Mit der neuen Fabrik sollen über 30 weitere Arbeitsplätze entstehen.

Jenoptik setzt auf Halbleiterindustrie

Neben Dresden fertigt Jenoptik Hochpräzisions- und Mikrooptiken auch an den Thüringer Standorten Jena und Triptis (Polymeroptiken), im Schweizer Heerbrugg sowie in Jupiter (Florida) und Huntsville (Alabama) in den USA. Aktuell investiert der Konzern in den Ausbau der Kapazitäten an den Produktionsstandorten weltweit. Im Juni 2023 wurde ein neuer Medizintechnik-Standort in Berlin eröffnet.

Optik und Sensorik für die Halbleiterausrüstungsindustrie und weitere Branchen wie Medizintechnik und Life Sciences oder IT-Infrastrukturen und Kommunikation sind wesentliche Wachstumstreiber für Jenoptik. Der Photonik-Konzern konzentriert sich auf den Ausbau dieser Geschäftsbereiche, aus denen 2025 rund 75 Prozent der dann angestrebten 1,2 Milliarden Euro Umsatz kommen sollen.

