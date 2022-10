﻿Brennpunkt-Kitas: Ist besondere Förderung in Dresden sinnvoll?

Dresden. Wissenschaftlicher Rückenwind für die Stadt Dresden: Zwischenergebnisse einer Evaluation bestätigen jetzt erneut Ansatz und Wirkung der Programme für die besondere Förderung von Kindertagesstätten in Brennpunkt-Stadtteilen. Dabei gibt es positive Effekte sowohl für die Kinder als auch für das Personal.

Die Stadt fördert seit Jahren Kindereinrichtungen in Stadtteilen mit besonderer sozialer Belastung. Dabei geht es nach bestimmten Kriterien, die in einem Sozialindex dargestellt werden. Seit 2019 gibt es mit der Bildungsstrategie eine noch stärkere Förderung für Kitas mit den schwierigsten Verhältnissen im Umfeld. Diese Einrichtungen, die Kita hoch zwei („Kita2“) genannt werden, haben in Kernzeiten eine verdoppelte Personalausstattung und erhalten auch mehr Geld.

Belastung der Kinder prägt Kitas

Im Auftrag der Stadt wertete das Forschungszentrum der Evangelischen Hochschule Dresden (EHS) die bisherige Wirkung des Programms aus. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin Sylvi Sehm-Schurig bestätigte in ihrer Untersuchung die Konzentration sozialer Belastungen in bestimmten Stadtteilen, die sogenannte Segregation. „Die Folgen belasteter Lebenslagen bei Kindern in Verbindung mit sozialräumlicher Verdichtung kennzeichnen aber auch die Situation der Kitas in diesen Stadtteilen“, erklärte die Wissenschaftlerin jetzt im Jugendhilfeausschuss.

Das heißt: In den Kitas landet alles, was die Kinder in den Familien an Belastungen erleben und nicht an der Pforte abstreifen. Während die Fachleute in Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen für solche Umstände ausgebildet sind, ist dies beim Kita-Personal in der Regel nicht so. „Sie sind Generalisten für kindliche Entwicklung. Nicht mehr und nicht weniger“, erklärte Sehm-Schurig.

Hoher Aufwand in Brennpunkt-Kitas

Die Belastung in den betroffenen Kitas sei erheblich: „Neben dem permanenten Personalmangel in diesen Kitas dominiert ein erhöhter Betreuungsbedarf aufgrund der Belastetheit der Kinder die Arbeit.“ Drei Viertel der Kinder in den Gruppen seien sozial benachteiligt, oft mehr. Dazu kämen die Anforderungen an die Arbeit mit den Eltern.

Kinder seien „akut von sozialer Benachteiligung bedroht“, wenn sie bei Alleinerziehenden leben, mehr als zwei Geschwister haben, den Eltern ausreichende Bildungsabschlüsse fehlten, die Familie Migrationshintergrund habe und sie in einem sozial belasteten Quartier leben. Die Faktoren würden sich dabei gegenseitig verstärken.

Probleme verstärken sich gegenseitig

Die gleichen kumulativen Effekte seien in den Kitas zu beobachten. Sehm-Schurig: „So erhöht der Personalmangel in Verbindung mit den Anforderungen den Zeitdruck. Damit steigt die Stressbelastung, Fachkräfte erkranken öfter und länger oder gehen, womit sich der Kreis schließt.“ Die Belastungen beider Seiten verstärken sich ebenfalls ge­genseitig, die Expertin spricht daher von „Doppelkumulation“.

Es sei klar, dass die Förderprogramme weder an den Lebenslagen der Kinder noch an der Segregation in bestimmten Stadtteilen etwas ändern können. In den Kitas könne das Programm jedoch Mängel beseitigen. Die besondere Unterstützung der Kitas ermögliche die „Steuerung von Personal- und Zeitressourcen“ sowie „die Erweiterung von Fachwissen und Kompetenzen im Umgang mit den Folgen sozialer Benachteiligung“. Das seien „die Bedingungen, unter denen es möglich ist, das System Kita in segregierten Sozialräumen zu stabilisieren“, konstatierte Sehm-Schurig.

Noch mehr notwendig

Die Befunde der Evaluation hätten aber gezeigt, „dass es mehr braucht“. Notwendig sei bei den Fachkräften in den Kitas ein „Lebenslagenfokus“. Damit könnten die Fachkräfte die Entwicklung und Bildung sozial benachteiligter Kinder ermöglichen, „ohne selbst zu verschleißen“. Den Kindern könnten sie so eine „Perspektive bieten, auf die sie ein Recht haben“.