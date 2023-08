﻿Dresden ist Europas Halbleiter-Leuchtturm

Die Chipbranche in Dresden

Bosch: Das rund eine Milliarde teure Dresdner Werk wurde 2021 in Betrieb genommen und soll weiter ausgebaut werden. Hier werden Halbleiterchips auf 300-Millimeter-Wafern hergestellt. Bei voller Auslastung plant Bosch mit 700 Mitarbeitern, derzeit sind es rund 450. Globalfoundries: Der Auftragsfertiger hat in Dresden rund 3400 Beschäftigte. Vor knapp einem Jahr hat der Konzern bekannt gegeben, seine Anlagen auch ohne staatliche Sonderförderung bis Ende 2023 für rund eine Milliarde Euro ausbauen zu wollen. Globalfoundries gehörte bis 2009 zum US-Konzern AMD. Heute fertigt es stromsparende FD-SOI-Chips, die besonders von der Autoindustrie nachgefragt werden Infineon: Der Fertigungsstandort Infineon Dresden wurde 1994 gegründet – damals noch als Teil von Siemens. Infineon Dresden fertigt heute über 400 verschiedene Produkte auf Basis von 200mm- und 300mm-Wafern – und beschäftigt inzwischen ca. 3250 Mitarbeiter. Bis 2026 will das Unternehmen den Standort mit fünf Milliarden Euro erweitern. An der Südostecke entsteht bis 2026 ein Neubau für rund 1000 zusätzliche Jobs. X-Fab: Die Geschichte des Unternehmens reicht bis in die 1960er Jahre zurück. Das Unternehmen ging 1989 aus Teilen des ehemaligen DDR-Halbleiter-Kombinats VEB Mikroelektronik hervor. Die Fabrik in Dresden gehörte früher zu ZMD. 1999 wurde es privatisiert und 2007 Bestandteil der X-Fab-Gruppe. Es beschäftigte in Dresden an der Grenzstraße rund 500 Menschen und gilt derzeit noch als Dresdens drittgrößte Mikrochipfabrik nach Globalfoundries und Infineon. NXP Semiconductor ist ein niederländisches Unternehmen und unterhält ein Forschungszentrum in Dresden. NXP entwickelt Halbleiter- und Systemlösungen und soll – wie Bosch und Infineon- zu dem Joint Venture gehören, mit dem TSMC sein Dresdner Werk betreiben will.