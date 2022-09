Am 31. August fiel die Entscheidung: Die 24. World Transplant Games kommen 2025 in die Landeshauptstadt. Mehr als 2 000 Sportler mit Spenderorganen treten in verschiedenen Disziplinen an.

Dresden. Die Landeshauptstadt hat die Vergabe der World Transplant Games für sich entschieden. 2025 werden rund 2000 Sportlerinnen und Sportler aus mehr als 40 Ländern in Dresden in Disziplinen wie Leichtathletik, Radfahren, Schwimmen oder Tennis antreten. Das Besondere: alle Teilnehmer haben mindestens ein transplantiertes Organ in ihrem Körper.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Kandidatur überzeugte den Vorstand des Ausrichters, die World Transplant Games Federation. Am 31. August fiel die Entscheidung zugunsten der sächsischen Landeshauptstadt. teilte die Stadtverwaltung mit. Damit finden die Spiele zum ersten Mal in Deutschland statt.

Größere Aufmerksameit für Organspende

Die Bewerbung präsentierten Sportbürgermeister Peter Lames (SPD), Chefin des Dresdner Stadtmarketings, Corinne Miseer, und die Vorsitzende des Transplantiertensportvereins TransDia Sport Deutschland, Gudrun Manuwald-Seemüller. Erfreut äußern sie sich nun über die Entscheidung: „Dresden ist gut für die Spiele, die Spiele sind gut für Dresden. Erstklassige Sportstätten, kurze Wege und eingespielte Organisationsstrukturen haben den Weltverband überzeugt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Sportereignis solle die Aufmerksamkeit für das Thema Organspende erhöhen, so Manuwald-Seemüller: „Wir wünschen uns, mit den Spielen 2025 in Deutschland, den tausenden todkranken Patienten, die in Deutschland auf ein Spenderorgan warten, eine neue Perspektive zu geben und die deutsche Organspende-Debatte aus ihrer Verzagtheit herauszuholen.“

2023 Perth, 2025 Dresden

Ähnlich äußerte sich auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD): „Dieses Ereignis kann wichtige Impulse geben, um das Thema Organspendebereitschaft noch deutlicher in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken und darüber hinaus betroffenen Menschen und in diesem Feld engagierten Akteuren die verdiente Wertschätzung entgegen zu bringen.“

Die Dresdner Spiele werden die 24. Ausgabe der World Transplant Games sein. Seit 1978 richten wechselnde Städte alle zwei Jahre die einwöchige Veranstaltung aus. 2023 wird sie im Australischen Perth stattfinden.

Von Lukas Scheib