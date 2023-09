﻿„Dresden is(s)t bunt“: Tausende feiern beim siebten Gastmahl

Dresden. Tausende von Menschen sind am Montagnachmittag auf den Schlossplatz und die Augustusbrücke gekommen, um das mittlerweile siebte Dresdner Gastmahl zu feiern. Zu den Gästen gehörte unter anderen auch der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU).

Nach Angaben der Cellex-Stiftung standen 270 Biertische bereit. Mit reichlich Essen und Getränken: Kekse, Kuchen, Kaffee, Brezeln, Zuckerwatte.

Die Augustusbrücke war dicht gefüllt zum Gastmahl. © Quelle: Anja Schneider

Aber auch Gemüsespieße, Obst und Salat. Ein Streicher-Trio spielte Walzer auf der Brücke. Gesichter wurden geschminkt. Heliumballons und Seifenblasen stiegen auf in Richtung des fast wolkenlosen Himmels.

Die Veranstaltung stand unter dem Motto „Dresden is(s) t bunt.“ Unterstützt wurde sie von 120 Kulturpartnern und 87 Sponsoren. Ziel war es, Brücken zwischen Kulturen zu schlagen und Weltoffenheit zu demonstrieren.

Gäste loben die Idee

„Eine gute Idee, finde ich“, sagte Yusuf Barghouth. Mit seinen selbst gebackenen syrischen Süßigkeiten stand er am Tisch der Initiative SwaF („Start with a Friend“), die Tandem-Sprachpartnerschaften vermittelt. „Es ist interessant, andere Kulturen kennenzulernen“, so Barghouth. Vor vier Jahren kam er aus Syrien nach Deutschland. Heute ist er als Dolmetscher in Dresden tätig.

