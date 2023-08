Beim siebten Dresdner Gastmahl werden am nächsten Montag so viele Tische wie noch nie aufgestellt. Auf dem Schlossplatz und der Augustusbrücke wollen die Veranstalter Weltoffenheit demonstrieren.

Dresden. Das Probesitzen lief schon mal ganz gut. Alles da, wo es hingehörte: Brötchen in Körben, Kaffee in Tassen, Lächeln in Gesichtern. Und Regen fiel erst, nachdem die Fotos der Tischgesellschaft auf dem Dresdner Schlossplatz geschossen worden waren. Dort haben sich die Veranstalter und Partner des Gastmahls „Dresden is(s)t bunt“ am Montagvormittag getroffen, um einen Ausblick auf die siebte Auflage des interkulturellen Spektakels zu geben.