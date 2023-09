﻿Endlose Hängepartie um Pumpspeicherwerk in Dresden

Dresden. Das dürfte lange dauern: Vom städtischen Unternehmen Sachsen-Energie ist nicht so schnell mit einem Übertragungs- und Nachnutzungskonzept für das Pumpspeicherwerk Niederwartha zu rechnen. „Das Konzept befindet sich in einer ersten Anarbeitungsphase“, erklärte Viola Martin-Mönnich auf DNN-Anfrage.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie reagiert damit auf eine Forderung aus dem Stadtrat. Bei der jüngsten Sitzung hat Stadtrat Veit Böhm einen Antrag der CDU-Fraktion vorgestellt. Darin wird Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) aufgefordert, die wichtigsten Punkte des „seitens der Sachsen-Energie Ende November 2021 übergebenen Nutzung- beziehungsweise Übertragungskonzepts zum PSW Niederwartha offenzulegen“.

Sachsen-Energie: Nutzungskonzept nach Stilllegung

Daraus dürfte nichts werden und auch für sehr lange Zeit. Erst nach Abschluss des Planfeststellungsverfahrens seien die Bedingungen und Auflagen für eine endgültige Stilllegung klar. „Darauf aufbauend kann dann ein realistisches Nachnutzungskonzept erarbeitet werden“, sagte die Sachsen-Energie-Sprecherin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Planfeststellungsverfahren muss Vattenfall beantragen. Das Unternehmen ist Eigentümer des Pumpspeicherwerks und betreibt die Stilllegung der Anlage trotz des erheblichen Widerstands in der Öffentlichkeit. Vattenfall selbst rechnet für dieses Verfahren mit einem Zeitraum von zehn Jahren. Dresdens Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne) rechnet „nicht mehr in diesem Jahrzehnt“ mit dem Abschluss des Verfahrens. Sachsen-Energie geht von „einem Abschluss des Planfeststellungsverfahrens in sechs bis zehn Jahren“ aus.

Sachsen-Energie auf Vattenfall-Kurs

Dahinter steckt vor allem die klare Ablehnung eines Weiterbetriebs des Pumpspeicherwerks. Dabei verweist Sachsen-Energie auf die Erklärung des Vattenfall-Konzerns, die „sich inhaltlich mit unseren Erklärungen deckt“. Vattenfall hält einen Weiterbetrieb eines Pumpspeicherwerks am Standort Niederwartha für „wirtschaftlich nicht darstellbar“. Bislang hatte Sachsen-Energie meist erklärt, mit Blick auf die laufenden Verhandlungen sei keine klare Äußerung zu einem Weiterbetrieb möglich.

Lesen Sie auch

Jetzt wird die Vattenfall-Ablehnung klar geteilt: „Dazu gehört auch die Einschätzung, dass ein Weiterbetrieb einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag kosten würde – allein in die Planung müsste ein zweistelliger Millionenbetrag investiert werden“, heißt es jetzt. Dieser Bewertung lägen Daten wie Sanierungs- und Netzanbindungskosten, technische Daten wie Wirkungsgrade, die Geometrie der Triebwasserleitung, Betriebskosten, Steuern und die insbesondere auf dem Energiemarkt erzielbaren Erlöse zugrunde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

CDU hält Vorgehen für „unsinnig“

CDU-Stadtrat Böhm ist mit der Situation nicht zufrieden. Er erwartet von der Stadtverwaltung bei den weiteren Beratungen der vorliegenden Anträge genauere Informationen dazu. Die bisherigen Aussagen seien nur „dünne Tüte“. Er hat bislang den Eindruck, dass das Thema „nicht mit großer Dynamik vorangetrieben werde“. Es habe aber „keinen Sinn“, erst das Verfahren zur Außerbetriebsetzung abzuwarten, um dann über einen Weiterbetrieb nachzudenken. Darüber muss früher diskutiert werden. Alles andere sei „völlig unsinnig“.

Dazu fordert die CDU-Fraktion von Hilbert die Offenlegung aller relevanten Daten zu Sanierungskosten, mögliche Fördermittel, zu erwartende Erlöse genauso wie zu rechtlichen Fragen als Voraussetzung für einen wirtschaftlichen Betrieb. Natürlich geht es dabei auch um den Erhalt des Stauseebades Cossebaude. Wie es im CDU-Antrag heißt, könnten dem „Energiesystem nahezu 600 Megawatt-Stunden dringend notwendiger Flexibilität dauerhaft verloren gehen“. Daraus ergebe sich „ein akuter Handlungsbedarf“.

Freie Bürger ziehen Vergleich zur Feuerwehr

Das sieht auch Claus Lippmann, Vizechef der Fraktion Freie Wähler/Freie Bürger, ähnlich. Seine Fraktion hat sich bereits ausdrücklich für den Erhalt des Pumpspeicherwerks ausgesprochen. Trotzdem fordert auch Lippmann weitere Informationen aus der Verwaltung. Die schon jetzt vorliegenden Anträge von Grünen, Linken und CDU zu dem Thema böten Anlass dafür. Lippmann stellt jedoch fest, er halte den Weiterbetrieb des Pumpspeicherwerks schon bei der jetzigen Datenlage „mittel- und langfristig für sinnvoll“.

Dabei kommt Lippmann sogar zu einer ganz grundsätzlichen Einschätzung: Das Pumpspeicherwerk sei ein Beitrag zur Daseinsvorsorge, also von existenzieller Bedeutung. „Dabei ist natürlich auch die Wirtschaftlichkeit interessant, aber nicht ausschlaggebend“, sagte Lippmann und zog einen Vergleich zur Feuerwehr. „Die muss auch da sein, obwohl sie nicht wirtschaftlich ist.“

DNN