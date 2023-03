Integrations- und Ausländerbeirat lädt zum Internationalen Friedenskonzert

Der Integrations- und Ausländerbeirat lädt am 5. März um zum Internationalen Friedenskonzert ein. Es spielen Künstler aus der Ukraine und der ganzen Welt. Der Eintritt ist frei.

Dresden. Der Integrations- und Ausländerbeirat lädt am kommenden Sonntag um 15 Uhr in den Plenarsaal des Rathauses zum Internationalen Friedenskonzert ein. Wie die Stadt mitteilte, spielen Künstler aus der Ukraine und der ganzen Welt Musik für Mut, Frieden und Freiheit. „Wir haben Frieden in Europa für zu selbstverständlich erachtet“, sagt Beiratsvorsitzender Viktor Vincze. „Umso wichtiger diese Botschaft für die Dresdner Bürger und Menschen, die bei uns Schutz vor Krieg suchen.“ Der Eintritt ist frei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Integrations- und Ausländerbeirat der Stadt Dresden ist die demokratisch legitimierte Interessevertretung und Repräsentant der Migranten der Stadt.