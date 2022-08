In der Dresdner Neustadt ist es zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Pedelec-Fahrer am Sonntagabend verletzt wurde. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Dresden. In der Inneren Neustadt ist es am Sonntagabend gegen 23.10 Uhr am Albertplatz zu einem Unfall gekommen. Ein 25-jähriger Pedelec-Fahrer überquerte die Bautzner Straße auf einer Radfurt und wurde von einem Opel Astra erwischt. Der 25-Jährige verletzte sich bei der Kollision leicht, es entstand ein Sachschaden von rund 3 100 Euro.

Die Polizei sucht nach Zeugen des Geschehens, welche insbesonder Angaben zur jeweiligen Fahrweise und zur Ampelschaltung machen können. Hinweise können unter (0351) 483 22 33 gegeben werden.

Von SP