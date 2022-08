Ein Mann hat Sonntagnachmittag für ziemlich viel Aufregung gesorgt. In einem Restaurant in der inneren Altstadt rastete er aus und verletzte zwei Gäste.

Dresden. In Dresden-Innere Altstadt ist am Sonntagnachmittag gegen 16.45 Uhr ein Mann in einem Restaurant am Dr.-Külz-Ring gewalttätig geworden. Der 40-jährige Tunesier betrat die Gaststätte und nahm sich ein Bier vom Tresen. Als ein Mitarbeiter ihn aufforderte das Getränk zurückzustellen, wurde er beleidigt und physisch attackiert. Der Tunesier randalierte weiter und verletzte einen Gast, der dazwischen gehen wollte. Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest.

Im Verlauf der Ermittlungen wurde bekannt, dass der Mann kurz zuvor aus einem Geschäft an der Wallstraße Getränke und Essen gestohlen hatte. Auch dort bedrohte er das Personal und verletzte eine Frau.

Von SP