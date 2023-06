Viele Eltern in Dresden wünschen sich mehr Gemeinschaftsschulen. Das zeigen die Anmeldezahlen. Linke und SPD unterstützen das jetzt mit einer Initiative im Stadtrat.

Dresden. Mitte Februar löst Kultusminister Christian Piwarz einige Verwunderung aus: Hintergrund war seine Rede bei der feierlichen Eröffnung des Neubaus für die Gemeinschaftsschule Albertstadt. Er hoffe, so erklärte der CDU-Politiker, in einigen Jahren werde man sagen, die Gemeinschaftsschule sei ein Erfolgsmodell in der Vielfalt des Bildungssystems in Sachsen.