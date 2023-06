﻿Initiative für warmes Wasser in den Schwimmhallen von Dresden

Dresden. Ein Einkaufsbeutel mit zwei prall gefüllten Aktenordnern steht auf dem Tisch. „Das bekommt der Oberbürgermeister, wenn der Stadtrat über die Temperaturen in den Schwimmbädern diskutiert“, kündigt Claus Lippmann an, Stadtrat für die Freien Wähler/Freien Bürger (FW/FB). Lippmann weiß, wovon er spricht, war er doch viele Jahre selbst Schwimmsportler und kennt viele aktive Schwimmer.

Steffen Böhmert ist stellvertretender Vorsitzender des Dresdner Stadtverbandes Schwimmen und Trainer beim Schwimmverein Dresdner Delphine. Er hat die Aktenordner gefüllt – mit Beschwerden über kaltes Wasser und kalte Luft in den Schwimmhallen. 1000 Schreiben stecken in den Ordnern. Das ist aber nur die erste Tranche. Weitere werden folgen. Im April 2022 hat die städtische Bäder GmbH nach eigenen Angaben die Temperatur um ein Grad abgesenkt. Energie war zur Mangelware geworden, das Unternehmen musste sparen. Der Zustand hält bis heute an.

Zahlreiche Kinder haben sich vom Schwimmen abgemeldet

Der Schwimmtrainer sagt, seit dem Sinken der Temperaturen hätten sich zahlreiche Kinder vom aktiven Sport abgemeldet. „Es ist schlicht zu kalt für Sportschwimmen. Nach dem Training duschen die Kinder eine Viertelstunde, um sich aufzuwärmen.“ Eine kontraproduktive Entwicklung, findet Stadtrat Lippmann, der aus seinem Umfeld viele Beschwerden über die Temperaturen registriert. „Wenn wir den Schwimmsport oder das Rehaschwimmen nicht gefährden wollen, müssen wir die Temperaturen wieder hochfahren.“

Die AfD hat einen Antrag zu den Temperaturen eingebracht, der laut Lippmann nicht weit genug gefasst ist. „Da haben wir nicht vor Weihnachten eine Entscheidung. Wir wollen, dass die Temperaturen mit Beginn der neuen Saison im September angepasst werden.“ Deshalb hat die Fraktion FW/FB einen Ersetzungsantrag formuliert, mit dem Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) verpflichtet werden soll, bei Verhandlungen über städtische Zuschüsse für die Bäder GmbH auch das Thema Temperaturen auf die Tagesordnung zu setzen.

Ein Grad mehr kostet 470.000 Euro

Die Bäder GmbH geht davon aus, dieses Jahr zusätzlich zu dem Verlustausgleich von 15 Millionen Euro durch den städtischen Konzern Technische Werke Dresden ein Minus von 2,5 Millionen Euro zu erwirtschaften, das die Stadt mit eigenen Mitteln tragen muss. Deshalb, so Bäder-Geschäftsführer Matthias Waurick, werde auch nicht an den Temperaturen gedreht. Das Unternehmen müsse einfach sparen.

Lippmann glaubt, dass die 470 000 Euro, die sich laut Bäder GmbH mit einem Grad sparen lassen, hinterfragt werden müssen. „Diese Summe ist für mich nicht plausibel.“ Zumal sich die Energiepreise in den vergangenen Monaten erholt hätten. „Vielleicht liegen die Kosten ja deutlich niedriger“, so der Stadtrat, der darauf hofft, dass sich weitere Fraktionen seiner Initiative anschließen. „Die Gespräche laufen.“

