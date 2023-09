Dresden in Zahlen: Wie entwickeln sich E-Mobilität und Studentenzahlen?

Dresden. Wie viele Personen leben in Dresden durchschnittlich zusammen? Gibt es genug Ladestationen für E-Autos? Warum kommen immer weniger Studierende nach Dresden?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fragen wie diesen geht das Heft „Dresden in Zahlen“ auf den Grund. Alle drei Monate wird eine aktuelle Version veröffentlicht, die sich auf verschiedene Schwerpunkte bezieht. So können die Dresdner über die Entwicklungen ihrer Stadt informiert bleiben und erhalten schnelle Fakten.

Lesen Sie auch

Zum Beispiel: Im Vergleich zum Vorjahr ist in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 die Zahl der Arbeitslosen von 16 951 auf 18 408 gestiegen. Die meisten von ihnen leben im Stadtteil Gorbitz-Süd mit 849 Bürgern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehrpersonenhaushalte häufiger am Stadtrand

Die Haushalte in Dresden wachsen eher nicht. Seit 2009 ist die Personenzahl per Haushalt konstant um die 1,8-Marke anzusiedeln, so auch dieses Jahr. Den größten Teil in der Statistik nehmen Einpersonenhaushalte mit 52,5 Prozent ein und zeigen damit einen zunehmenden Trend. Ganz im Gegensatz zu den Zweipersonenhaushalten, die mit 27,8 Prozent den zweiten Platz belegen, seit 2014 aber konstant rückläufig sind.

Zwar nehmen Einpersonenhaushalte über 50 Prozent in der Statistik ein, da es aber wesentlich weniger Haushalte als Personen gibt und sich alle Einwohner über Ein- und Mehrpersonenhaushalte verteilen, zeigt sich tatsächlich, dass über zwei Drittel der Dresdner nicht allein wohnen. Die, die allein wohnen sind meistens zwischen 18 und 30 Jahren alt oder älter als 65 Jahre. Nur 30 Prozent der 30- bis 64-Jährigen wohnen allein.

Im Stadtzentrum liegen die Haushaltsgrößen mit unter 1,6 Personen pro Haushalt weit unter dem Durchschnitt. Je weiter man sich ringförmig von der Stadtmitte nach außen bewegt, desto mehr Menschen wohnen in einem Haushalt. Am größten sind die Haushalte im Stadtteil Schönfeld/Schullwitz mit durchschnittlich 2,33 Personen pro Haushalt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So verteilen sich E-Auto-Ladestationen in Dresden

Anfang des Jahres waren 3009 E-Autos sowie 3586 Plug-in-Hybridautos bei der Stadt Dresden angemeldet. Somit sind drei Prozent aller in Dresden gemeldeten Autos auf Ladestationen angewiesen. Von denen gibt es Stand Mai 2023 insgesamt 620, die meisten davon an MOBI Punkten der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB).

Die Restlichen sind im gesamten Stadtgebiet verteilt, konzentrieren sich aber im Stadtzentrum, in den Gebieten Striesen und Blasewitz sowie an wichtigen Straßen in Richtung Süden. Jedoch scheint hinter dieser Verteilung wenig System zu stecken: Nur in Stadtteilen der westlichen Innenstadt und Mickten gibt es viele E-Autos und viele Ladestationen. Anderswo gibt es entweder eins von beiden oder gar nichts. Im Stadtteil Lockwitz zum Beispiel gibt es über 100 E-Autos, aber keine vier Ladestationen. In der nördlichen Johannstadt gibt es etwa sieben Ladestationen bei nicht einmal 50 E-Autos.

Hinzu kommt, dass E-Autos an normalen Ladestationen – davon gibt es in Dresden 427 – etwa sechs Stunden zum Vollladen benötigen. Wer nicht grade eine Autosteckdose im Vorgarten hat, könnte also unschön liegen bleiben.

Die Stadt Dresden sowie auch der Bund wollen den Ausbau von Ladestationen parallel mit der vermehrten Nutzung von E-Autos vorantreiben. Dabei soll sich vor allem auf Schnellladesäulen konzentriert werden, die in nur 35 Minuten von 20 auf 80 Prozent laden. Jedoch kann wegen fehlender Anschlüsse nicht jedes E-Auto diese Stationen nutzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weniger Studierende in Dresden

Die Studentenzahlen in Dresden sind über Jahre hinweg rückläufig: Waren es im Wintersemester 2018/2019 noch 40 268 Studierende, sind im Wintersemester 2022/2023 nur noch 38 236 zu verzeichnen. Dem gegenüber steigt die Zahlen der Studienanfänger nach dem Tief im Wintersemester 2021/2022 mit 5 541 Anfängern wieder auf 5 933. Im deutschlandweiten Vergleich fällt aber auf, dass die Studienbeginne seit dem Wintersemester 2018/2019 um 10,1 Prozent sanken. Dieser Trend wird zum einen mit den Folgen der Corona-Pandemie und zum anderen der generellen Verkleinerung der Altersgruppe 17 bis 22 Jahre erklärt.

Die Dresdner Studierenden kommen aus insgesamt 136 Ländern, wobei asiatische Staaten besonders ins Gewicht fallen: Mit 1 593 Studierenden stellt China die meisten ausländischen Studierenden. Generell zeigt sich aber auch bei internationalen Studierenden ein rückläufiger Trend von 7,5 Prozent in den letzten fünf Jahren. Die Meisten studieren im Bereich der Ingenieurwissenschaften (14 555 Studierende), gefolgt von den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (11 648).

Interessiert an Infos über Inflationsrate, Bevölkerungsentwicklung und Tourismus? Solche Statistiken finden Sie im Heft „Dresden in Zahlen – I. Quartal 2023“ unter www.dresden.de/statistik.

Gedruckte Version und Kontakt:

Tel.: 0351 4881100

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

E-Mail: statistik@dresden.de.

DNN