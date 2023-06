Schwindelige Höhe: Abseilübung an Dresdner Schwebebahn

Dresden. Es ist zum Glück ein eher seltenes Bild in Dresden: Die Schwebebahn hängt irgendwo zwischen dem Körnerplatz und Oberloschwitz, nichts geht mehr. Kräfte der Höhenrettung der Feuerwehr klettern über die Masten auf das Dach der Gondel. Hier befestigen sie ihre Rettungsgeräte und seilen, mithilfe der Notluke, die Fahrgäste auf den Boden ab. Am Mittwoch wurde der Ernstfall simuliert und trainiert – so wie jedes Jahr. Drei Tage dauert das Training der Feuerwehr Dresden, gemeinsam mit den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB).

Denn ob Havarie oder Unfall, bei einem Zwischenfall hängen die Passagiere wortwörtlich in der Luft – in bis zu 13 Metern Höhe. Leitern sind aufgrund der Hanglage oft eine schlechte Option zur Rettung der Fahrgäste. Doch es gibt Entwarnung für alle, die jetzt an ihrem Ausflug zur beliebten Schwebebahn zweifeln: In der 122-jährigen Geschichte des Verkehrsmittels gab es lediglich drei Unfälle. 1932, 1998 und 2014 wurde die Bahn von zu hohen Lkw gerammt. Verletzte gab es zum Glück keine. Und im seltenen Fall einer Havarie stoppte die Gondel meist nah an einer der beiden Stationen und eine Leiter reichte zur Rettung auf den Boden.

Sicherer Ausflug mit weltweit ältester Bergschwebebahn

Etwa fünf Minuten dauert die Fahrt über die Strecke von 274 Metern, bei der 84 Höhenmeter zurückgelegt werden. Seit dem 6. Mai 1901 ist die Schwebebahn in Betrieb und damit weltweit die älteste ihrer Form. Im Sommer kann man den Weg zwischen dem Körnerplatz und Oberloschwitz täglich von 9.30 bis 20 Uhr in beide Richtungen zurücklegen. 40 Personen finden dabei in einem Wagen Platz.

