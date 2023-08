﻿Dresden in Minecraft: So realistisch sieht die Altstadt im Kult-Spiel aus

Dresden. Die Dresdner Altstadt ist weltberühmt. Jährlich besuchen rund 1,8 Millionen Touristen die Landeshauptstadt. Künftig ist das auch online möglich: Im Kult-Computerspiel „Minecraft“. Bei dem Projekt „Build the Earth“ (BTE) bauen über 6000 Spielerinnen und Spieler aus der ganzen Welt die Erde im Maßstab 1 zu 1 aus den verpixelten Blöcken nach.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das deutsche Bauteam ist mit 800 Mitgliedern eines der größten und arbeitet kontinuierlich daran, Städte und Sehenswürdigkeiten detailgetreu nachzubauen. Seit Mai 2022 kann auch die Dresdner Altstadt im Spiel erkundet werden. Vom Zwinger, über Kulturpalast und Frauenkirche, bis hin zur Augustusbrücke sind die Wahrzeichen der Dresdner Altstadt virtuell erlebbar.

Barock trifft Ostmoderne

Lennart Brandt ist Teil des etwa 20-köpfigen Bauteams, das die Dresdner Altstadt nachgestellt hat. Seit zwei Jahren baut der Medizinstudent in seiner Freizeit bei BTE mit. „Ich hatte schon immer ein Interesse an Architektur und Geschichte“, berichtet der gebürtige Hannoveraner. „Die Dresdner Altstadt vereint diese zwei Interessen perfekt und ist architektonisch auch noch extrem vielfältig. Einerseits prägen vor allem Barockbauten das Altstadtbild, andererseits stechen auch Gebäude der Ostmoderne, wie der Kulturpalast, hervor“, erklärt er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Rekonstruktion einer Rekonstruktion“

Auch sei die Altstadt perfekt für das Projekt, handelt es sich dabei heute doch in erster Linie um eine Rekonstruktion der ehemaligen Altstadt. „Die Rekonstruktion einer Rekonstruktion ist deutlich einfacher zu bauen“, findet Brandt. Auch an anderen Gebäuden hat der 20-Jährige in Minecraft bereits mitgebaut, wie zum Beispiel dem Frankfurter Flughafen, der mit seinen 27 Quadratkilometern auch im Computerspiel beinahe eine Stadt für sich ist.

Vor allem Studenten und Schüler wirken an den Bauprojekten mit. Die sogenannten Builder kommen von überall auf der Welt. „Gerade baue ich mit einem Italiener, den ich über BTE kennengelernt habe, an der Dresdner Kreuzkirche“, erzählt der Medizin-Student.

Das Projekt BTE begann als Zeitvertreib während der Pandemie. Die Idee: alle Orte der Welt für jeden Menschen zugänglich zu machen, auch aus der Isolation des Lockdowns heraus. Alles was es dafür benötigt ist ein Minecraft-Account und ein Computer. Unter der Serveradresse buildtheearth.net können Spielerinnen und Spieler dann in aller Ruhe, kostenfrei die Welt erkunden, zumindest den Teil, der bisher gebaut wurde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwinger und Frauenkirche waren die größten Herausforderungen

Obwohl Lennart Brandt mittlerweile stark von seinem Studium beansprucht wird, findet er noch immer Zeit für verschiedene Bauvorhaben. „Das Bauen selbst, aber auch die Recherche machen mir einfach Spaß“, berichtet er.

Die größten und spannendsten Herausforderungen bei der Rekonstruktion der Altstadt seien der Dresdner Zwinger und die Frauenkirche gewesen, so Brandt. „Der Zwinger ist ja nicht exakt rechtwinklig, sondern eher ein Parallelogramm. Dementsprechend war es ziemlich schwierig, ihn detailgetreu abzubilden.“ Auf gewisse Weise könne man durch den Minecraft-Nachbau, die Probleme der realen Architekten und die Baugeschichte nachempfinden, meint Brandt. „Durch das Hobby befasse ich mich mehr mit Geschichte denn je.“

Der Kulturpalast in Minecraft. © Quelle: Lennart Brandt

Menschen aus der ganzen Welt bauen zusammen

Von der ersten Idee bis zur Fertigstellung hat der Bau der Altstadt fast eineinhalb Jahre gedauert. Die Hauptstraße und das Rudolf-Harbig-Stadion sind als Nächstes dran, ein großes Vorhaben für die Bauteams. „Natürlich ist das Projekt extrem aufwendig. Mittlerweile wird es jedoch immer populärer und kann sogar einige Geldsummen generieren. Darüber hinaus können sich Menschen aus aller Herren Länder verknüpfen, alle verbunden über BTE“, so Brandt. Bis wirklich die ganze Welt nachgebaut ist, wird es vermutlich noch eine Weile dauern. Bis dahin können allerdings schon einige der wichtigsten Wahrzeichen und Orte in verschiedenen Ländern erkundet werden.

DNN