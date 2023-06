﻿Wie das Lächeln bei der SPD in Dresden zurückkehrte

Dresden. Viel zu lachen hatten die Dresdner Sozialdemokraten in den vergangenen Monaten nicht. Beim Bürgermeister-Poker sind sie keinen Millimeter von ihrer Linie abgewichen – und standen mit leeren Händen da. Nach der Ausbootung ging die SPD-Stadtratsfraktion gefühlt in die Opposition und attackierte gerne mal die Grünen oder die Linken.

Doch jetzt ist das Lächeln zurückgekehrt. „Wir sind von vielen kleingeredet worden“, sagt Albrecht Pallas, der gemeinsam mit Rasha Nasr an der Spitze des Unterbezirks steht. „Aber wir haben keinen Grund, uns zu verstecken. Wir sind für viele politisch engagierte Menschen attraktiv.“

Zuwachs haben die Sozialdemokraten bekommen – Anne Holowenko und Magnus Hecht, zwei durchaus prominente Stadträte der Linke, wechselten zu Partei und Fraktion, mit acht Stadträten ist die SPD jetzt fast so stark wie zwischen 2014 und 2019, als es neun Mandate waren. Acht Prozent bei der Kommunalwahl 2019 würden nicht das widerspiegeln, was die SPD zu leisten imstande sei, meint denn auch Pallas und blickt auf 2024, wenn der neue Stadtrat gewählt wird.

Ein Linksruck sei mit den Ex-Linken nicht zu befürchten, so Nasr, schließlich haben die Sozialdemokraten einen dritten Neuen in ihren Reihen aufgenommen. Lutz Hoffmann, immerhin bis Oktober 2022 Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Altstadt, hat in der Dresdner SPD eine neue politische Heimat gefunden. Das zeige, welches breite gesellschaftliche Spektrum die Sozialdemokraten ansprechen würden, so Nasr.

„Dresdner SPD gefühlt deutlich jünger als die CDU“

Am 26. Januar habe er seinen Aufnahmeantrag abgegeben, sagt Hoffmann. Ein leicht zu merkendes Datum – es war der Tag, an dem der Stadtrat mehrere Beigeordnete wählte, aber CDU-Bewerber Steffen Kaden bei der Wahl des Wirtschaftsbürgermeisters im Regen stehen ließ. Er habe überlegt, wo er seine politischen Aktivitäten fortsetzen werde, sagt Hoffmann. „Es ist schwierig, ohne direkten Draht zu einer Partei etwas zu bewegen.“

Er nehme für sich in Anspruch, zu allen demokratischen Kräften gute Kontakte zu unterhalten, sagt der Jung-Sozialdemokrat, zur SPD habe er aber schon immer gute Verbindungen gehabt. „Da lag es nahe, dass ich dort an die Tür klopfe.“ Jetzt habe er sich eingelebt in der Partei und könne feststellen: „Die Dresdner SPD ist gefühlt deutlich jünger als die CDU.“ Nächster Unterschied: Bei den Sozialdemokraten werde das Thema Gleichstellung gelebt. „Ich musste mich erst daran gewöhnen, dass immer im Wechsel ein Mann und eine Frau sprechen.“

„Das ist für mich Populismus“

Die Zusammenarbeit zwischen Stadtratsfraktion und Stadtbezirksbeiräten funktioniere sehr gut. Hoffmann ist Stadtbezirksbeirat in Altstadt, er werde von der Fraktion mit allen relevanten Informationen versorgt – unaufgefordert, wohlgemerkt. „Bei der CDU musste ich mir alles selbst zusammensuchen.“

Zehn Jahre war der 40-Jährige Mitglied bei der CDU und hat nach wie vor Kontakt zu den Christdemokraten. „Aber wenn ich sehe, wie die Fraktion bei den Themen Sicherer Hafen und Asyl agiert – da habe ich die richtige Entscheidung getroffen.“ Er könne nicht nachvollziehen, wieso die CDU-Fraktion Asyl-Standorte mit über 100 Personen als zu groß ablehne und dann selbst Zeltdörfer mit einer Kapazität von 200 bis 600 Personen vorschlage. „Da wird einfach etwas rausgehauen, das ist für mich Populismus.“

Mitgliederversammlung im November

Hoffmann engagiert sich in der Initiative „Haltung zeigen“, hat sich vor der Entscheidung über die Asylunterkünfte im Stadtrat mit einer Aktion ins Sichtfeld der rechtsextremen „Freien Sachsen“ gestellt. „Meine Partei unterstützt dieses Engagement“, sagt der Fachbereichsleiter beim Branchennetzwerk Silicon Saxony, der seine Bekanntheit im nächsten Jahr dazu nutzen will, der SPD zu einem guten Wahlergebnis zu verhelfen. „Ich bin neu in der Partei und kann keine Ansprüche stellen. Aber ich will in das System hineinwachsen und perspektivisch den Sprung in den Stadtrat schaffen.“

Garantien gibt es für keinen, sagt Pallas, wenn die Partei im November auf einer ersten Mitgliederversammlung die Spitzenkandidaten aufstellen wird. „Wir haben hervorragendes Personal, die Mitglieder sind gefordert.“ Das empfindet auch Hoffmann so, der es sehr zu schätzen weiß, dass die Sitzungen des Unterbezirksvorstands offen für alle Mitglieder sind. „Ich fühle mich menschlich und inhaltlich aufgehoben.“

