﻿In die Pikardie im Großen Garten zieht Stück für Stück wieder Leben ein

Lange stand das Gebäude an der Karcherallee leer, doch das soll sich bald ändern. Wie viel Geld jetzt investiert wird und was sonst noch im Großen Garten gebaut wird.

Dresden. Die Vision gibt es schon ein paar Jahre – jetzt wird es konkreter. In die Pikardie im Großen Garten zieht wieder Leben ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wofür die Pikardie einst genutzt wurde

Bei der Pikardie handelt es sich um ein großes Gebäude, das – etwas zurückgesetzt – an der Karcherallee im Großen Garten steht. Die Fenster sind mit Platten verschlossen, seit vielen Jahren schon ist das Haus ungenutzt und verlassen. Ruinös ist das Haus aber nicht. 2002 bis 2004 waren Dach, Fassade und Fenster schon mal instandgesetzt worden. „Im Außenbereich werden durch unsere Gärtner Pflegemaßnahmen durchgeführt“, so Anita Radicke, Sprecher der Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH.

Um das Gebäude vor Vandalismus zu schützen, sind die Fenster der Pikardie mit Platten verschlossen. © Quelle: Catrin Steinbach

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist ein „typischer historistischer Bau...mit Zierfachwerk und zahlreichen gestalterischen Details“ aus der Zeit um 1900. Das ist dem Denkmaldokument des Landesamtes für Denkmalpflege zu entnehmen. Das Gebäude war einst ein beliebtes Ausflugslokal, dessen Ursprung bis in die Mitte der 1830er-Jahre zurückgeht. Nach dem Krieg bis 2010 wurde es als Lehr- und Forschungsstätte genutzt, war an die TU vermietet. Seitdem steht das Haus leer.

Schade, denn wenn man sich alte Postkarten ansieht, kann man sich gut vorstellen, in dem verandaähnlichen Anbau oder draußen im Garten einen Kaffee zu trinken. Doch ein Ausflugslokal soll die Pikardie nicht mehr werden. Die Verwaltung der staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen will mit der Verwaltung in die Pikardie einziehen. Denn das jetzige Verwaltungsgebäude an der Stauffenbergallee platzt aus allen Nähten.

Was jetzt an der Pikardie gebaut wird

Deshalb werde das Gebäude der Pikardie in den nächsten zwei Jahren für eine Teilnutzung provisorisch instandgesetzt, teilt der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilen- und Baumanagement auf Anfrage der DNN mit.

Es gibt mehrere Nebengebäude an der Pikardie. © Quelle: Catrin Steinbach

„Welcher unserer Bereiche in der Interimsnutzung im 1. OG einziehen wird, steht noch nicht endgültig fest“, so SBG-Geschäftsführer Christian Striefler. Das langfristige Ziel sei „der komplette Einzug aller Kolleginnen und Kollegen aus unserer Zentrale“. Welche Investitionen dafür noch nötig sind und wann der Umzug aller Mitarbeiter vollzogen sein soll – dazu gibt es noch keine Angaben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wofür im Großen Garten noch Geld ausgegeben wird

Insgesamt stehen für Werterhaltungsmaßnahmen im Großen Garten im Doppelhaushalt 2023/24 rund zwei Millionen Euro zur Verfügung.

So sind unter anderem am Palais und an den Kavaliershäusern Instandsetzungsarbeiten an Fassaden, Böden, Wänden, Fenstern, Türen, der Betriebstechnik sowie Brandschutzmaßnahmen vorgesehen, gibt SIB Auskunft. Im Puppentheater und im Parktheater sollen Zuschauerbänke repariert werden. Bei der Parkeisenbahn erfolgen Reparaturen an Betriebstechnik, Bahnhofsanlagen, Sozialgebäuden und Gleisanlagen.

Ebenso bedürfen die Wege im Großen Garten einer jährlichen Pflege und regelmäßigen Reparatur. Dieses und nächstes Jahr werden rund 200 000 Euro dafür ausgegeben. Diesmal sind die Wege am Schenkgarten, östlich des Kanals zwischen Haupt- und Südallee sowie zwischen Haupt- und Herkulesallee dran.

Des Weiteren werden auch 2023 wieder 250 000 Euro im Rahmen des Programmes zur Erneuerung der Skulpturen im Großen Garten eingesetzt.

Wie es mit den großen Bauprojekten weitergeht

Die Schlösserverwaltung will im Großen Garten nicht nur wieder eine Baumschule etablieren, sondern auch für die Originalskulpturen ein neues Schaudepot bauen. Des Weiteren soll die Gartenmeisterei verlegt und ein Kavaliershaus, von dem nur noch Mauerreste vorhanden sind, wiederaufgebaut werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Für das neue Skulpturendepot erfolge jetzt die Entwurfsplanung. „Nach derzeitigem Vorbereitungsstand kann mit der Bauausführung frühestens Mitte 2024 begonnen werden“, so SIB-Sprecher Alwin-Rainer Zipfl.

Dieses Jahr solle des Weiteren die Bearbeitung aller Planungsphasen für den Neubau der Gartenmeisterei und die Wiedererrichtung des Kavaliershauses erfolgen. „Deswegen können zur Bauabfolge und zu den Kosten noch keine Angaben gemacht werden“, gibt Zipfl weiter Auskunft.